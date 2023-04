Cristina Pedroche graba y comparte las primeras pataditas de su hija

La colaboradora televisiva, que se encuentra en Miami Beach de vacaciones con Dabiz Muñoz, ha dejado constancia en Instagram de la emoción de los movimientos de su bebé dentro de su vientre.

Cristina Pedroche ha experimentado, por primera vez en su embarazo, la sensación de percibir las pataditas de su bebé. La presentadora se ha mostrado muy emocionada en un vídeo que ha compartido a través de su perfil personal de Instagram, en el que muestra este tierno momento del embarazo que marca un antes y un después en los padres.

En el vídeo grabado en Miami Beach, donde ella y su marido Dabiz Muñoz están disfrutando de las vacaciones de Semana Santa, se puede ver cómo su bebé se mueve dentro de la tripita de la presentadora. Y Cristina Pedroche lo tiene claro: "Es la mejor sensación del mundo".

La de Vallecas se convertíra en mamá primeriza el próximo mes de julio y todo esto es nuevo para ella. Confiesa que "no sabía que se podía sentir tanto amor". La presentadora está muy feliz con la llegada de su primera hija. "Adoro tener conversaciones con mi hija y tocarme todo el rato la tripa. Llevo más de 26 semanas rellena de amor y me siento siempre acompañada. Como me dijo mi ginecóloga: es tu tesoro y tú eres su cofre".

A muchos seguidores les ha llamado la atención que la colaboradora televisiva lleve aún un piercing en el ombligo, por lo que se ha apresurado a aclarar que “gracias por los consejos pero me fío de mi ginecóloga. Llevo una barra de plástico flexible apta para embarazadas. ❤️”.

Cristina y Dabiz Muñoz se encuentran pasando unos días en Miami Beach de descanso antes de afrontar la recta final de su embarazo. “Está siendo un viaje precioso. A veces se necesita desconectar para conectar con lo realmente importante. Lógicamente cada vez tengo más claras mis prioridades 🙏🏽❤️”.

Su ginecóloga también le ha aconsejado que no deje de practicar yoga, actividad a la que es tan aficionada, por lo que se la ve haciendo posturas invertidas para sorpresa de todos. “Para mí es súper importante mantenerme activa, adaptando los ejercicios y el peso a mis nuevas circunstancias (que cambian cada día jaja). Cada mañana cuando me levanto siento que mi centro de gravedad ha cambiado 😂. #embarazo #embarazosaludable 💪🏽🔥 #PedrocheTocha #BebaTocha 🥰”, relata junto al vídeo de sus ejercicios.