Tras meterse con Olga Moreno, Marta Riesco cierra su Twitter para evitar ataques

Ya lo dijo Belén Esteban, la que vendía la imagen de "familia feliz" ha estado engañando a todo el mundo y la nueva novia de Antonio David Flores ha decidido tomar medidas en sus redes.

Una cosa es criticar a los demás desde las redes sociales y otra muy distinta recibir críticas... Eso ha debido de pensar Marta Riesco que después de arremeter duramente desde su Twitter contra Olga Moreno ha recibido un aluvión de mensajes que no le han gustado nada y por eso ha decidido abandonar la famosa red.

Eso sí, antes de hacerlo ha querido decir la última palabra lanzando un mensaje a sus seguidores y a sus haters: "Me costó aceptar que no puedes agradar a todo el mundo y que en un alto porcentaje si han decidido que te quieren odiar, lo harán. Estas últimas horas me he dedicado a responder comentarios dañinos en Twitter, he intentado ir de justiciera ante tanta falta de respeto hacia mí, para lo único que ha servido es para que sigan cargando contra mí".

Marta Riesco se compara con Antonio Banderas antes de cerrar Twitter

Marta Riesco reflexiona que "como leí en una entrevista de Antonio Banderas el otro día, lo preocupante sería que la gente de mi alrededor pensara eso sobre mí, como sé lo que soy y el amor y la alegría que desprendo y que tengo en mi vida, he decidido quitarme Twitter para no dar a esas personas la carnaza que quieren a mi costa".

Cabe recordar que Marta Riesco y Olga Moreno están enfrentadas públicamente, y que esta tensión se recrudece con el cumpleaños de la la hija pequeña de Antonio David, que la reportera sobreexpuso en sus redes sociales presumiendo de "familia feliz" como antes hiciera la ganadora de Supervivientes "engañando a todo el mundo", como dijo Belén Esteban.