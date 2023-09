Ni la exclusiva de Belén Esteban logra salvar a Jorge Javier Vázquez de la quema

Con el filo de la guillotina paseando sobre su cabeza, el presentador de Telecinco recurrió a la artillería pesada de Sálvame en un intento desesperado por evitar la escabechina pero nada.

Desde casi antes de que Telecinco decidiera cancelar el jueves la emisión de Cuentos Chinos para poner un previo de la Gala de Gran Hermano ya se especulaba con fuerza que el nuevo programa de Jorge Javier Vázquez tenía los días contados por sus bajas audiencias. Incluso que no volvería el lunes a la parrilla.

Este lunes Jorge Javier volvió a intentarlo y tiró de artillería pesada. Lo hizo echando mano de dos pesos pesados del extinto Sálvame como Belén Esteban y Lydia Lozano, que le hicieron darse cuenta de lo mucho que las echa de menos.

Jorge Javier a Lydia y Belén Esteban: “ahora que os veo, me doy cuenta de lo que os echo de menos”



Y es que tras celebrarse el funeral madrileño de María Teresa Campos, las dos compañeras y amigas conectaron en directo con Cuentos Chinos, protagonizando un emotivo momento después de que en junio Sálvame desapareciera para siempre.

El tatuaje de Belén Esteban "en exclusiva" para Jorge Javier Vázquez

Presumiendo de gran sintonía fruto de años de complicidad y familiaridad, Belén Esteban fue incluso más allá en el directo y quiso añadir algo dirigiéndose al presentador y mostrando el nuevo tatuaje que se ha hecho: "Ya no me tienes que llamar Belén, me tienes que llamar La Patrona. Esto es en exclusiva para ti".

El caso es que ni con Belén Esteban y Lydia Lozano echando un cable pudo el nuevo programa de Telecinco remontar el vuelo y Cuentos Chinos comenzó la semana en la que seguramente se definirá del todo su futuro casi peor que terminó la anterior. El magacín de access late night de Jorge Javier Vázquez anotó este lunes un 6.7% de cuota de pantalla delante de 885.000 espectadores, frente al 7.1% y 926.000 de su última entrega el miércoles pasado.