Gloria Camila confiesa que no es feliz y que lucha cada día por encontrarse bien

La hija de José Ortega Cano se ha confesado sin tapujos ante sus seguidores de Instagram sobre el difícil momento que está viviendo en la actualidad: "Esto me consume mucho".

Gloria Camila, tras atravesar una difícil etapa después de su salida de 'Pesadilla en el paraíso', necesitó un tiempo para recuperarse y centrarse en su salud mental. En el nuevo capítulo de su vida, la joven está convencida de querer disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, aunque le está resultando difícil enfrentarse a algunos obstáculos porque está pasando por un periodo de mucha ansiedad.

Antes de acudir al festival ‘I Love Reggaeton’ en Madrid con sus amigos, Gloria Camila quiso sincerarse con sus followers en la tarde del sábado a través de una ronda de preguntas en Instagram. La hija de Ortega Cano respondió sobre cuestiones de salud mental, nuevos proyectos y los rasgos más desconocidos de su personalidad profundizando en sus sentimientos actuales y asegurando que no creía en la felicidad. “A mí me faltan cosas/personas/actitud para ser feliz”, declaró.

Rocío Carrasco se reconcilia con la Asociación Cultural de Rocío Jurado, donde Gloria Camila es presidenta https://t.co/lMMFRgoIDP — Revista SEMANA (@semana_revista) June 6, 2023

Diez días después de poner sus redes sociales a disposición de sus abogados para controlar y denunciar los ataques que la joven recibe, Gloria Camila confesaba sobre sus cualidades y defectos que “diría que mi defecto más grande es el mismo que mi virtud: y es que me entrego a los míos y doy todo lo que tengo y más. Y, a veces, soy imbécil y me estampo con una pared”, comenzaba explicando.

Asimismo, no tardaba en enumerar los rasgos más destacados de su forma de ser: “Soy muy sensible, lo siento muchísimo, dramática, tengo mucho carácter, soy un poco caprichosa, madura pero muy niña (no quiero crecer ni madurar) ni acepto que tengamos un final. Eso me consume mucho”, decía.

En cuanto a su estado emocional, la hermana de José Fernando contestaba con un “estoy”. “A veces muy bien, a veces muy mal, y otras que no sé ni en qué día estoy. Últimamente tengo bastante ansiedad, de querer comer todo el tiempo, de no dormir bien del todo, de soñar cosas raras que no le suelo mencionar a nadie. Pero, sinceramente, lucho cada día por estar bien y apartar todo aquello que no me aporta nada (tanto cosas como personas)”, sentenció.

Rocío Flores y Gloria Camila, muy unidas en el cónclave familiar por el 17 aniversario de la muerte de Rocío Jurado https://t.co/izqs4fAYR9 — Revista SEMANA (@semana_revista) June 3, 2023

En cuanto a sus proyectos actuales, la joven aseguró que, además de empezar su carrera de Derecho en septiembre, tenía algo entre manos a lo que le está poniendo toda su ilusión, las ganas y el tiempo. “Pronto lo compartiré con vosotros”, prometía. Y señalaba que, gracias a todos estos planes, se entretiene “para no pensar tanto”.

Y es que una de las preguntas más controvertidas que le hicieron fue que si consideraba que la felicidad existía. “Me encantaría decirte que sí, pero desgraciadamente yo no creo en la felicidad”, contestó. “A menos en la felicidad permanente/eterna. Siempre pienso que estar no es lo mismo que ser. Puedo estar feliz hoy pero realmente no soy feliz. Y es que los humanos somos caprichosos, pero también egoístas. Y a mí me faltan cosas/personas/actitud para ser feliz. Aunque también digo que, estando con personas que te hacen estar feliz, ya son puntos ganados”.

De Gloria Camila a Rosa Benito, todos los estilismos del clan Mohedano para la misa homenaje de Rocío Jurado https://t.co/885ES0Zpt7 — Revista SEMANA (@semana_revista) June 3, 2023

En cuanto a sus planes para este verano, Gloria Camila adelantó que viajaría a Jávea durante el mes de agosto, pero antes, el fin de semana del 1 de julio, hará un alto para un evento especial: “Tenemos el cumple de nuestro José Luis (El Turronero) y no me lo perdería por nada del mundo”. Y no es de extrañar porque el empresario ha organizado una gran fiesta en Sevilla con más de 3.000 invitados, conciertos e incluso un parque de atracciones.