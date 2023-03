Tamara Gorro finquita cruelmente a Georgina Rodríguez y Sonsoles Ónega aplaude

La colaboradora de Antena 3, asidua a los titulares polémicos y las noticias controvertidas, sentenció a la pareja de Cristiano Ronaldo con una frase demoledora que fue muy celebrada.

La colaboradora de Antena 3 es una asidua a los titulares y noticas polémicas. Cuando no es en primera persona es de forma indirecta. Así, si hace unos días Tamara Gorro generaba gran controversia luciendo "falsa calva" para apoyar a las personas que padecen cáncer, este martes volvió a copar protagonismo en el plató de Y ahora Sonsoles en el que colabora habitualmente por su "sentencia" a Georgina Rodríguez.

Y es que a Tamara no le ha gustado ni un pelo la nueva serie documental que protagoniza la pareja de Cristiano Ronaldo. Al hilo de la entrevista de Rodríguez en El Hormiguero de Pablo Motos hace unos días, Gorro tomó la palabra en el plató de Sonsoles Ónega para "finiquitar" a Georgina en sus redes sociales.

Si lo sé no ceno . TAMARA GORRO deja de seguir en directo a #Georgina . pic.twitter.com/KLnl2CmZew — TVMASPI (@sebas_maspons) March 28, 2023

Todo surgió cuando los tertulianos estaban comentando el precio de uno de los bolsos de lujo que tiene la novia del futbolista y reflexionando sobre el nivel de vida que llevan cuando Tamara Gorro dejó clara-cristalina su opinión al respecto.

Tamara Gorro, indignada con Georgina Rodríguez, deja de seguirla en redes

"Estoy indignada. ¿puedo decir mi opinión? Es que lo tengo que decir. De Georgina tengo dos opiniones. No soy amiga, no he ido a cenar con ella, sí que he tenido contacto, la conozco, hemos hablado y puedo decir que es una mujer graciosa, educada..." pero "el personaje que Georgina se ha creado (no lo digo con falta de respeto) me parece vergonzoso".

En referencia a la entrevista en El Hormiguero cree que dijo muchas "barbaridades": "A la pobre le traicionaron los nervios. No puedes decir unas cosas y enseñar otras. No puedes decir "yo a mis hijos les pongo vídeos de niños pobres y después en un reality me gasto 30.000 euros en una tienda de chándals", concluyó Gorro arrancando un aplauso entre el público. Tan convencida estaba que optó por dejar de seguir a Georgina Rodríguez en redes sociales: " No me aporta nada. No es la realidad".

Un arranque que fue bien recibido por los espectadores de Y Ahora Sonsoles, que este martes subió en los audímetros para Antena 3 hasta el 13.9% de share y 1.041.000 personas, sus mejores datos desde el 17 de marzo.