Belén Ro consigue sacar de quicio a Terelu Campos tocándole lo más sagrado

Aunque las hijas de María Teresa Campos intentan mantener la calma y el silencio frente a la actitud de la que fuera su amiga íntima hay veces que no pueden aguantar más...

Aunque Belén Rodríguez se declara enamoradísima y feliz el gesto se le tuerce cada vez que le preguntan por Las Campos. Y es que uno de los efectos colaterales de su conflicto con Kiko Hernández fue que sus amigas íntimas dejaron de serlo... Ellas y prácticamente todo Sálvame, con quien mantiene una batalla legal en los juzgados de la que ya se hizo eco ESdiario hace algunas semanas.

Aunque el objetivo en la vida de Belén Ro ahora es no pronunciarse de ninguna manera sobre sus examigas, su manera de esquivar las preguntas acabó por provocar los recelos de Terelu en Sálvame.

Y es que los reporteros le preguntaron por la hija mayor de María Teresa tras romperse un dedo durante la Sálvame Fashion Week y ella se daba la vuelta preguntando "¿En serio?", mientras le replicaban: "No te rías".

La reportera insistía en si le deseaba a la presentadora una pronta recuperación, pero Rodríguez respondía de forma esquiva: "Que yo qué sé, yo ya tengo bastante con lo mío".

En cuanto a su relación con Alejandra Rubio con quien comparte plató en Fiesta, también se negaba a responder.

Las maneras de Belén Rodríguez provocan recelos en Terelu Campos

Es por eso que tanto Terelu Campos como Carmen Borrego respondían con un demoledor silencio. De hecho, la presentadora se quitó un zapato para dejar descansar su dedo fisurado. Solo tenía que decir algo a Belén y tenía que ver con sus palabras sobre Alejandra: "Conmigo lo que quieras, ahí lo dejo".

Y es que Alejandra le ha dicho que no tiene ningún problema con Belén en plató, con lo que no entiende la actitud de la periodista ante las cámaras: "Por eso digo que conmigo lo que quiera, no porque sea mi hija, sino porque no le ha hecho nunca nada".