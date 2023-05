Makoke, autoexclusiva sobre su vida en 'Fiesta' y zasca a María Patiño

Makoke nos dejó una interesante participación en el programa de Telecinco, donde desvelaba en qué punto se encuentra su vida sentimental y aprovechó para responder a las amenazas recibidas.

Como viene siendo habitual en el últimas semanas, Makoki casi tiene una sección de protagonista en el espacio televisivo, donde su nombre sale siempre a relucir cuando se trata de hablar de la boda de su ex, Kiko Matamoros, con Marta López Álamo y todo el revuelo que sigue habiendo entorno a su relación: que si a Makoke la quería más, que si él estuvo la noche antes de casarse con otra mujer, que si lo de ambos era amor verdadero, que Matamoros va a cobrar más de la prensa rosa por la exclusiva con Marta que lo que recibió por el anterior enlace con la colaboradora. Un culebrón que se retroalimenta con cada aparición de los protagonistas en los espacios televisivos.

Lo que nadie esperaba es que ahora Makoke fuese a hacer en ‘Fiesta’ unas declaraciones tan sinceras sobre su vida privada y su estado actual con su pareja.

“¿Estás bien?’’, le preguntó Emma, a lo que Makoke respondió con un dubitativo ‘’Estoy bien’’, respuesta que no le ha convencido mucho a la presentadora. Ante su insistencia, Makoke se ha abierto y ha explicado cómo se encuentra realmente.

La colaboradora comenzaba dedicando unas palabras a Óscar Ocaña, con quien lleva compartiendo su vida los últimos meses, y del que reconoce que es un hombre de lo más especial y una de las personas más importantes de su vida.

Sin embargo, Makoke reconocía con tristeza que la pareja se ha ido distanciando durante las últimas semanas hasta llegar a un "parón" en la relación.

Aunque confesaba lo mucho que le quiere, ahora siente la necesidad de disponer de más tiempo para sí misma. Desde que es mayor de edad, ha ido encadenando una relación tras otra y cree que ha llegado el momento de disfrutar de su soledad.

La modelo ha tomado como excusa el trabajo y los numerosos compromisos laborales que tiene que atender cada día y que le impiden verle más a menudo y mantener un ritmo equilibrado para ambos.

‘’Sentimentalmente con Oscar estamos muy bien, esta mañana he hablado con él. Es una persona increíble, es de las mejores personas que se ha cruzado en mi vida, pero yo desde que tengo 19 años no he estado un verano sola, nunca, siempre he tenido novio. La verdad que ahora tengo yo unos proyectos también y estamos en comunicación, ya te digo que el fin de semana que viene le veré, pero bueno, un poco de distanciamiento’’.

Aurelio Manzano recordaba que había visto a Óscar agobiado las últimas semanas, a lo que ella le aseguraba que eso era mentira, pues, a pesar de todo, se han mantenido juntos por lo mucho que le valora y el cariño que le tiene después de estos meses.

El programa le ha puesto las imágenes de Oscar, el que era su novio y la colaboradora no ha podido evitar apartar la mirada: ‘’No me lo pongas que me da mucha pena’’, afirmaba visiblemente afectada.

‘’Le quiero muchísimo, es una persona que quiero muchísimo, lo que pasa que yo ahora estoy metida en varios proyectos y realmente tengo como un poco de miedo a la rutina, yo he estado 20 años casada y no tengo ganas ahora mismo, tengo mi vida muy llena, muy plena’’, ha explicado la colaboradora.

El zasca a María Patiño

Asimismo, la colaboradora de ‘Sálvame’ no desaprovechó la ocasión para contestar a María Patiño, quien tuvo una dura intervención lanzándole una velada amenaza si no deja ser feliz a Kiko Matamoros con su nuevo amos

"Por encima de mi profesión está la felicidad de una persona, que es mi compañero. Lo podría haber contado el sábado o el domingo, pero me voy a callar", advertía. Además, señalaba que como sienta que Makoke "toca los pies a Matamoros, la gente se va a enterar de por qué actúas así. Déjale en paz, que Kiko últimamente lo está haciendo muy bien".

La respuesta de Makoke a esta amenaza no se ha hecho esperar. La colaboradora ha hablado alto y claro confesando que no entiende a qué viene la advertencia de la presentadora."No entiendo nada", señalaba tajante la malagueña durante su intervención en el programa 'Fiesta' donde veía, de nuevo, el vídeo en el que María Patiño le decía lo siguiente: "Deja que tu expareja sea feliz, porque sino algún día voy a contar lo que sé".

Makoke ha aprovechado para defenderse: "Parece que he sido yo la que he dicho algo o he contado algo. Estoy super tranquila y a pecho descubierto. Cuenta lo que quieras", le decía a la gallega, subrayando que no tiene nada que temer, tampoco que esconder. "No entiendo nada, pero lo que menos entiendo es la empatía que tienes como mujer", era el zasca que le enviaba de forma pública.