Cristina Pedroche, ‘agredida’ en un evento: destrozada lo cuenta en sus redes

La popular presentadora de Atresmedia ha confesado haber sufrido un despreciable incidente en público, relacionado con su aspecto físico, que ha terminado con ella envuelta en lágrimas.

Cristina Pedroche ha vuelto a ser protagonista en redes sociales al desvelar una situación “rara” que vivió en un evento. La presentadora de Atresmedia Televisión está viviendo una temporada repleta de compromisos y responsabilidades, pero está harta de que siempre le hagan comentarios sobre su cuerpo, ya sea en persona o en su perfil de Instagram.

En esta ocasión la popular presentadora no pudo contener las lágrimas y terminó destrozada por el comentario de una persona que aseguraba que “tenía una tripa muy bonita”. Tal y como cuenta La Razón, a través de sus redes, donde no es la primera vez que se pronuncia sobre las críticas que constantemente recibe, quiso denunciar los comentarios que recibía y que para ella solo buscan juzgar su cuerpo: “Ayer me pasó una cosa rara. Y me sentó bastante mal porque me preguntaron si estaba embarazada. Y no, esa persona no lo decía de broma. Creía que este tipo de comentarios ya no se hacían, pero se ve que sí”, arrancaba su mensaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Lo cierto es que Pedroche ha comenzado una etapa algo “estresada”, en la que no para de trabajar y no consigue dormir lo suficiente: “Tengo la tripa más hinchada, pero de ahí a decir lo del embarazo…”. Por suerte para ella, el día no acabó con ese sabor de boca, pues a la tarde dieron comienzo una serie de entrevistas que daba por su nuevo libro, que dentro de muy poco estará disponible: “Me trataron con un cariño increíble y me vine arriba”.

Cristina Pedroche, lágrimas desconsoladas

Sin embargo, la situación que vivió le terminó por afectar más de lo que pensaba Pedroche y prosiguió hablando de ello: “¿Os ha pasado algo así? Y si es que sí, ¿qué contestasteis? Yo dije que acababa de comer y que me parecía de mal gusto que me dijera que tenía una tripa muy bonita (porque también me dijo eso). Intenté no llorar pero no lo conseguí, entre lo sensible y cansada que estoy no controlo bien mis lágrimas”, confesó antes de mandar a sus seguidores un deseo sincero: “Ojalá se acabara lo de opinar sobre los cuerpos de los demás”.

Tal y como recoge el citado medio, no han tardado en llegarle mensajes de apoyo que daban la razón a la presentadora sobre lo cotilla y mal educada que puede llegar a ser la gente. Pero, como es habitual en todo lo relativo a su persona, también se pronunciaron aquellos usuarios que buscaban invalidar lo que sintió a esos comentarios “Ya no sabes lo que hacer para que te presten atención. Eso nos ha pasado a todas y no pasa nada”, decía una de sus seguidoras.