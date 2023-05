La familia de Dani Alves expulsa a Joana Sanz de la casa familiar

El programa 'Fiesta' ha revelado que el entorno del futbolista instó a la modelo a abandonar su domicilio por no firmar un acuerdo de confidencialidad, por lo que se traslada a Madrid.

Joana Sanz ha dejado claro que ha pasado página. Su relación con Dani Alves, en prisión al estar siendo investigado por una presunta violación, ha finalizado, aunque el divorcio no está firmado. La modelo, tal como ella misma ha explicado a través de sus redes sociales, se ha mudado de casa y ya no vive en el domicilio que compartía con el brasileño. El viernes, la tinerfeña mostró en redes sociales cómo empaquetaba cajas para una mudanza. El mensaje no dejaba lugar a dudas: "Cerrando etapas".

Un día más tarde, el sábado, la todavía esposa del futbolista Dani Alves, ahora en prisión preventiva en Brians II acusado de violar a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de diciembre de 2022, explicaba que el brasileño está rechazando el divorcio que Sanz sí quiere. "Esto lo complica todo", explicaba la modelo en Instagram.

En cualquier caso, la modelo no se habría ido por voluntad propia. Tal como ha informado el programa ‘Fiesta’, de Telecinco, el entorno del jugador habría instado a la empresaria a hacer las maletas. "Si no firmaba un acuerdo de confidencialidad para guardar silencio, tenía que dejar la casa", han comentado en el citado espacio. Ella se ha negado a rubricar ningún documento de este tipo.

Es por este motivo por el que Joana Sanz, siempre según ‘Fiesta’, ha realizado la supuesta mudanza que ha anunciado a través de sus redes. De hecho, habría sido Dinora Santana, la madre de los hijos de Dani Alves, la que le habría trasladado esta petición a Joana Sanz y, según ha expuesto Telecinco, al no firmar se ha visto obligada a dejar la casa "inmediatamente".

El programa ha dejado claro que, pese a que Joana Sanz no se manifieste en ningún sentido sobre Dani Alves, su relación está más que finiquitada. En cuanto a los trámites de su divorcio, la modelo ha iniciado el proceso y está dispuesta a llevarlos hasta el final, pese a que el futbolista se ha negado, por el momento, a firmar los documentos para encauzar el proceso legal.

Por otra parte, ‘Fiesta ‘ha avanzado que la empresaria tinerfeña se trasladará a Madrid para vivir. Además, la modelo podría haber empezado una nueva relación sentimental con un empresario. Telecinco lo ha definido como una "nueva ilusión”.