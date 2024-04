Tras su investigación judicial: trasciende la infancia oculta de Begoña Gómez

La esposa del todavía presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está siendo investigada por un juez por “tráfico de influencias”. Ahora conocemos detalles sorprendentes de su vida personal.

ESdiario adelantaba en exclusiva que Begoña Gómez se tendría que enfrentar a una denuncia por presuntos casos de corrupción en sus negocios y tráfico de influencias. Días después se confirma la investigación judicial en marcha contra la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, algo que ha dejado muy tocado no sólo al matrimonio sino a todo el Ejecutivo.

Coincidiendo con este varapalo judicial a raíz de la denuncia de Manos Limpias que salpica a todo el Gobierno del PSOE, un portal ha desempolvado el álbum de los recuerdos de la infancia de la mujer del presidente.

Se trata del portal Informalia que cuenta que aunque nació en Bilbao, sus orígenes son leoneses, ya que se crio en León, concretamente en la localidad de Valderas, donde pasó los veranos de su infancia junto a sus amigos hasta los 16 años. “Era una niña muy sociable y muy guapa”, dicen de ella en ese pueblo leonés, donde consideran que está muy “incómoda” con su forzado protagonismo porque ella prefiere un perfil “discreto y poco mediático”. ¡Quién lo iba a decir!

La citada información abunda en esos primeros años desconocidos y sus orígenes familiares y paternales: “El padre de Begoña, del que se algo se ha escrito por sus saunas, es de Gordoncillo y su madre de la citada localidad de Valderas situada a unos 60 kilómetros de la capital. Proceden ambos de familia de pastores y agricultores. Su prima Feli Rodríguez recuerda en la prensa local aquellas tardes estivales, donde ambas disfrutaban de las vacaciones con su pandilla.

“Begoña y yo vivíamos al lado. Nuestras casas estaban pegando. Me acuerdo de estar juntas desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos. La casa de la familia era muy grande para poder entrar todos y compartimos muchas aventuras”, relata su prima en el Diario de León y recoge el citado portal.

Su prima cuenta más datos de su infancia al mencionado periódico leonés: “Disfrutaba montando en bicicleta, con las muñecas y yendo al cine. Begoña Gómez mantiene buena relación con sus amistades y su familia leonesa, y allí se acuerdan de ella y la ven ahora con buenos ojos: “Llamaba la atención porque era rubia y venía de la capital y solía traer ropa muy 'estilosa' y muy moderna. Siempre llevaba el pelo recogido en una trenza”.

Años después conoció a Pedro Sánchez

Fuera ya de su infancia sabemos que hace 21 años conoció a su hoy marido, Pedro Sánchez, el todavía presidente, a la espera de la decisión que pueda tomar este próximo lunes, también ha contado detalles íntimos de su matrimonio, pero lo hace en su último libro publicado (no sabemos si escrito) Tierra Firme –el que presentaba Jorge Javier Vázquez- y, como recuerda Informalia, en él hablaba de su relación:

“Los viajes me obligan a ausentarme de casa, pero hay un pequeño ritual familiar que intento respetar, no importa en qué parte del mundo me encuentre: cada mañana a través de nuestro grupo de WhatsApp, les envío un enlace a mis hijas. Puede ser una noticia de ciencia o de cultura o una canción que he escuchado, el último tema de un cantante que nos gusta a todos o del grupo que acabo de descubrir”.

Sánchez reconoce que un día ideal para su vida en pareja consiste en levantarse tarde, “hacer algo de ejercicio con mi mujer y comer con mi familia una paella, una fabada, un salmorejo. Todos los domingos almorzamos en familia, no soy muy original en eso”.

La investigación a Begoña Gómez, que podría enfrentarse hasta a 4 años de prisión, ha provocado las iras de Pedro Sánchez y esa insólita carta apartándose 5 días de sus funciones.