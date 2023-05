Roberto Leal se compromete con la noble causa de su amigo Jero García

El presentador ha destinado a la Fundación del exboxeador los beneficios de 225 botellas de la nueva gama Finca El Empecinado a iniciativa de Bodegas Vega Real de la DO Ribera del Duero.

“Con la S, adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles”. Así habría planteado Roberto Leal, presentador de ‘Pasapalabra’, una de las referencias de los tradicionales roscos del programa para definir su lado más tierno: solidaridad.

Y de ella ha tirado para apadrinar con fines benéficos una barrica de la nueva colección de vinos ‘Finca de El Empecinado’ que ha presentado la Bodega Vega Real, perteneciente al Grupo Barbadillo.

El periodista, de moda por estar al frente de dos formatos televisivos muy familiares y cercanos como ‘Pasapalabra’ y ‘El Desafío’, acudió con su inseparable amigo Jero García, exboxeador y presidente de la fundación que lleva su nombre y se ocupa desde 2009 de jóvenes en riesgo de exclusión, a conocer la bodega y los viñedos de Castrillo de Duero (Valladolid), guiados por el enólogo Luis Cuadrado.

Leal alabó la nueva denominación del vino, que ha sustituido las nominaciones anteriores (Vega Real, El Empecinado y Vaccayos) por la nueva de Finca de El Empecinado: “Yo, en mi línea. Con la F de esta preciosa finca de Ribera del Duero, denominación de origen de la que además soy embajador, y con la E de Empecinado, un héroe de los que todos nos sentimos orgullosos en nuestro país”.

Roberto, cercano y con su habitual gracejo andaluz, indicó que “yo soy como miles de españoles a los que unos vinos les gusta y otro no, y a mí este me gusta y voy a defender a los vinos de esta tierra a capa y espada, porque para eso lo represento, porque son vinos con personalidad que llegan a todos los paladares, que provienen de una bodega de dimensión humana donde todo el trabajo es artesanal”.

Luis Cuadrado, Víctor Vélez, Roberto Leal, Jero García y Miguel Sanz.

El que fuera dicharachero reportero de España Directo confesó la suerte que había tenido en su carrera profesional por llegar al lugar que ocupa en el espacio televisivo: “Quién me lo iba a decir a mí cuando empecé a ejercer el periodismo cuando era un chaval. Me considero una persona totalmente afortunada, que cada día recibo el cariño de mucha gente en la calle, en mis programas, en las redes sociales”.

Una divertida anécdota

Leal, además, contó una divertida anécdota sobre una mujer que le abordó en la calle. “Una señora llama mi atención, se acerca a mí y me dice: ‘Que no se te suba a la cabeza, pero eres más guapo en la tele que en persona’. Y yo me quedé… Esto… era un halago o lo contrario”, acabó con una carcajada.

Roberto estuvo acompañado de gran amigo Jero García, al que señaló como “una persona que un día conocí casualmente y que se ha convertido en muy importante en mi vida. Una persona grande de talla y de corazón, que dedica su vida a sacar de la calle y a ayudar a los más jóvenes y vulnerables de nuestra sociedad. Para continuar con esa lucha, he elegido a la Fundación Jero García como la destinataria de la acción solidaria que me ha propuesto la Bodega Vega Real por el lanzamiento de la gama Finca El Empecinado”.

La barrica elegida por Leal tiene una capacidad de 225 litros de vino tinto crianza, lo que supondrá la recaudación solidaria del precio de 300 botellas que irán destinadas a la fundación que dirige el exboxeador, el cual basa su apoyo a los jóvenes con los pilares del boxeo; sacrificio, respeto y esfuerzo.

Jero García, por su parte, agradeció la iniciativa solidaria a Bodega Vega Real y al presentador de TV por haber elegido su fundación que en estos momentos se encuentra inmersa en una gran lucha contra el acoso escolar en la que Roberto Leal participa activamente.

Sport vs Bullying

El periodista está totalmente volcado en uno de los proyectos denominado ‘Sport vs Bullying’ a donde irá destinada esta donación benéfica. Con su lema “No mirar no significa no ver. No mirar es no querer. Y en esta pelea contra el bullying queremos todos”, se trata de una acción social donde deportistas de élite, que sufrieron episodios de bullying en su infancia, relatan sus experiencias en colegios e institutos en nuestro país para acercar sus testimonios a los más jóvenes y buscar así concienciación, con un objetivo muy claro: “Tocar los corazones de los jóvenes y cambiar las cosas utilizando la empatía como palanca”.

El exboxeador, al que le cambió la vida la conducción del programa ‘Hermano Mayor’ que emitió Cuatro y que se ayuda del deporte y el boxeo en concreto para ayudar a los jóvenes, confesó que “Roberto es esa persona que siempre está en mi esquina, el que te da el apoyo que necesitas para aguantar un asalto más, pero también el que ve el peligro que tú no detectas por la confusión del esfuerzo y los golpes recibidos y que sabe el momento exacto para tirar la toalla”.

Jero no se anduvo con rodeos a la hora de hablar del bulling: “El 75% de la población escolar está bajo el paraguas de esta lacra que es el acoso escolar. Así, en la esquina roja está el bulling y en la esquina azul, Jero, Roberto y Bodegas Vega Real, y este combate lo vamos a ganar”.

Jero arrancó el aplauso de los presentes, entre ellos, Miguel Sanz, director general de la DO Ribera del Duero, y Víctor Vélez, director general del Grupo Barbadillo.

Un valiente guerrillero

Finca El Empecinado lleva el nombre de un valiente guerrillero (Juan Martín Díez El Empecinado), nacido en Castrillo de Duero que fue, a su vez, viñador entregado y hombre de gran nobleza. Llegó a tener más de 30.000 cepas y elaboró un vino que, se cuenta, era excelente. Todo esto lo hizo muy cerca de Vega Real, desde su Casa de Labranza. Estos vinos, recogen así la tradición, la pasión y el respeto a la historia y al terroir más puro de la Ribera del Duero.