Adara Molinero monta en cólera en Honduras tras reducirle su porción de comida

Gabriela Arrocet sufre las consecuencias de entrar tarde a Supervivientes como concursante de repuesto y la favorita del público rompe a llorar y gritar desesperadamente. Vienen curvas.

Los domingos no son iguales en Telecinco sin la emisión de Conexión Honduras. Ion Aramendi dirigió una gala llena de discusiones, pruebas de recompensa, problemas con la escasez de comida, la adaptación de la nueva concursante y la expulsión oficial del primer concursante. Todo esto, acompañado desde plató por los colaboradores que no paraban de comentar todo lo sucedido.

Después de casi un mes de programa llegó el momento de saber quien será el primer elegido para abandonar definitivamente Supervivientes. Los concursantes desterrados, Jaime Nava, Sergio Garrido y Artùr Deniese se jugaban la permanencia mientras convivían en la Playa de los olvidados. El buen rollo surgió entre ellos tres, pudiendo disfrutarlo a lo largo de la semana ya que solo dos pueden habitar esta playa.

Sergio, primer expulsado de Supervivientes

El pasado jueves se abrió una votación donde la audiencia eligió quienes se tenían que quedar en la playa. El primero en quedarse fue Deniese, "la gente me quiere, la gente me sigue y quiero quedarme más y que la gente me conozca más”, confesó. Tras ello, el presentador finalmente comunicó que Sergio era el expulsado. Yo me voy con la cabeza muy alta. Es una superación que he hecho, brutal...", aseguraba el paparazzi una vez superado el shock. "Me llevo amigos a Jonan, Raquel Mosquera, Arias, a Jaime y Artur... y una experiencia brutal que se me ha hecho un pelín grande. No pensaba que fuera a ser tan duro”.

Gabriela Arrocet, la nueva incorporación tras el abandono de Patricia Donoso, no ha tenido una una buena bienvenida a la isla, pillándola por sorpresa nada más llegar.

La hija de Bigote Arrocet saltó desde el helicóptero aterrizando en Honduras, con todas las ganas y dispuesta a dar el máximo, pero sin esperarse que lo peor del concurso le tocaría vivirlo en su segundo día. La tormenta provocó que se derrumbara y rompiera a llorar: "Es muy fuerte todo, demasiado malo todo", expresaba a sus compañeros entre lágrimas.

Asraf Beno, Arelys Pereira, Diego Pérez, Ginés Corregüela y Adara Molinero, la abrazaban y apoyaban. "Tu no te preocupes, vas poco a poco", le aconsejaba el 'Rey del bocadillo', mientras que la madre le Yulen Pereira, le decía que en una semana estará adaptada. Adara también le ha dedicado unas palabras: "Es que has entrado en los peor. A ver, no te voy a decir que esto es un resort pero es mucho mejor. Con sol, tienes tu rutina, vas a pescar, no estas toda mojada", señalaba.

Tensión entre Diego Pérez y Adara Molinero

Diego Pérez ganó la prueba de líder en la gala pasada, nominando directamente a Adara y provocando la tensión entre ambos supervivientes, “me nominas porque me tienes miedo y porque soy una rival fuerte, di las cosas claras” dijo la concursante en la Palapa.

Adara a Diego: me ves competencia y te cagas, te cagas vivo eso es lo que te pasa.



GRÍTALO REINA #ConexiónHonduras4 pic.twitter.com/rIEnGqFbGt — 🎙Srto Milá (@SrtoMila) March 26, 2023

Al día siguiente y después de que se calmaran los ánimos el boxeador repartió las tareas otorgándole hacer la comida y repartirla a Arelys, lo que provocaría una fuerte discusión entre ella y la ganadora de GHVIP. "Llevas dos días tocándome los huevos. No volváis a tocar mi ración de arroz. Es lo que está estipulado, es mi gasolina", le recriminó.

Adara a Arelys: "Que vas de virgen María y tienes el demonio dentro, payasa 🤡"



Por favorrr me descojonooooo y lleva toda la razón porque va de mosquita muerta #ConexionHonduras4 pic.twitter.com/hh1HX9MMsu — CANARION (@ElCanarionaso_) March 26, 2023

Aún así Arelys, que se ve con el apoyo del líder y del resto de los compañeros a excepción de Asraf que, al estar también nominado con Adara, ha hecho tándem con ella, decidió hurgar en la herida: "Que no chilles, Adara, al árbol, castigada, como los niños” añadió.

#Supervivientes2023 #ConexionHonduras4



Queda claro que el grupo por mayoría decidió hacerlo así, ella aprovecha (como siempre), para liar el follón. ¡Qué pereza!. pic.twitter.com/ECfdhAD6z5 — Locura (@Locura__) March 26, 2023

Esto sólo acaba de comenzar, el tema del arroz puede hacer que Molinero lleve acabo el exorcismo de Arelys o que el "demonio" que supuestamente dice que lleva dentro cambie de huésped.