Bertín Osborne se hizo la prueba de paternidad. Tiene resultado. Es padre

El acuerdo al que han llegado el cantante y Gabriela Guillén es no hablar del asunto, de cómo se produjo el cambio de opinión del artista y por qué. Nada que ver con el afecto o el amor.

El cantante decide dar un giro a su vida. Hace apenas unas horas, Bertín Osborne y la madre su sexto hijo emitían un comunicado conjunto donde el sevillano aseguraba ser el padre del bebé de Gabriela Guillén. El primero para la paraguaya y el sexto para el andaluz. ESdiario puede confirmar que el comunicado es producto de los resultados que confirman la paternidad por parte de Bertín Osborne.

El hombre que levantó a féminas con La Noche de San Juan, como canción, se sometió de manera voluntaria y privada a una prueba de paternidad. La forma de acceder a ella es un tema del que tan sólo podrá hablar el protagonista. Es un tema privado. Y ha utilizado sus medios para cerciorarse de tal realidad. Este asunto no tiene nada que ver con la demanda de paternidad. La prueba se ha realizado de manera privada y ya tiene el resultado. Distinto es el tema de la demanda de paternidad. Algo que ya no sucederá.

Según ha podido conocer este diario, la demanda interpuesta por Gabriela será retirada en los próximos días. Bertín no tendrá que acudir de oficio a la Justicia para someterse a las pruebas de filiación. No le hace falta. Lo sabe. El acuerdo al que han llegado es no hablar del asunto de cómo ha llegado el artista a su seguridad. El logro es de parte. No de oficio. El dinero ha callado bocas en este asunto. Muy por encima de los estimulado. Mínimo 180 euros. Hay que multiplicar por casi 20.

Las clínicas de las pruebas de Gabriela Guillén

La información que ahora aportamos tiene la misma fiabilidad que la que facilitaba el pasado 23 de octubre de 2023 cuando se aseguraba que el alumbramiento de la fisioterapeuta sería un niño. Dicho y hecho. Las pruebas se las hizo en un clínica situada en la calle madrileña Juan de Urbieta 41 A pocos metros de El Retiro. Ahora no ha sido esta clínica porque no tiene competencias para las pruebas. Es cercana.

La semana pasada Osborne recibe la confirmación. Esta semana se reúne con Guillén. El acuerdo aún no está firmado. Tiene que ser corroborado pro las dos partes antes del lunes. El primer día en el que tendría que acudir el artista para confirmar su paternidad. Todo esta cerrado. A falta de firma de acuerdo. La reunión fue fría. Distante.

El también presentador se compromete a reconocer su paternidad. No le queda otra. El afecto va por otras vías. Esto no es cuestión de mediadores. O sí. Quizás el mediador es la figura para obtener del final resultado.