Rosario Mohedano “desenmascara” a su prima Rocío Carrasco

Lo que ha hecho la hija de Rosa Benito para contar la verdad se basa en la regla exacta. Ha hablado para destapar a su "gran prima" de adolescente y primera madurez. Años aún no contados.

Dos más dos son cuatro. Regla exacta. Es lo que ha hecho Rosario Mohedano para contar la verdad de su prima Rocío Carrasco y poder "seguir viva". La otra. No Chayo Mohedano. La sobrina artista de Rocío Jurado está de promoción de su nuevo trabajo De qué vas. Los medios de comunicación aprovechan audazmente para preguntarle por todo lo sucedido en estos dos últimos años donde Rocío Carrasco tenía una clara intención. Apartarse de toda su familia y quedarse con su ser, el Ser de Luz. Objetivo conseguido. Es una lectura. Habrá mil.

Esta es una más que con el tiempo se acerca a la realidad de todo lo acaecido y disfrazado con la violencia de género que vendió la hija de La Más Grande y que desvanece a medida que su figura se olvida en el recuerdo. Tiene la pasta. A Carrasco lo demás no le importa. Tampoco sus hijos.

Rosario Mohedano ha hablado. Y empieza a desenmascarar a su "gran prima" de adolescente y primera madurez. Años aún no contados. La hija de Rosa Benito asegura que su prima no le pedirá perdón porque sus verdades no coinciden y porque además a Rocío Carrasco le interesaba esta situación. El guion estaba muy bien planteado.

Las coincidencias que empieza a detectar Rosario Mohedano

Mohedano asegura que durante un tiempo el programa donde colaboraba su madre, Sálvame, tuvo como objetivo principal el desprestigio profesional y humano a Chayo. Ahora es cuando Rosario empieza a "atar cabos" y asegura que en aquel momento su prima ya empezaba a grabar Rocío, contar la verdad para seguir viva.

De las palabras de la artista que presenta su nuevo trabajo en estos días se puede vislumbrar claramente que su prima Carrasco fue guionista-telonera en la sombra de todo el daño que se pudo provocar a su persona, Rosario Mohedano. Los tiempos cuadran. Lo mismo sucedió con Antonio David Flores.

El padre de los hijos de Carrasco fue colaborador estrella del programa Sálvame al tiempo que se fraguaba la serie, docuserie o "cuento chino" de la mujer de fucsia. La tercera parte de la historia de la mujer "no maltratada" empieza a tomar forma. No es un traje. Es la realidad de Rocío Carraco y su sociedad. Con el instrumento político socialista (Pedro Sánchez) y de la extrema izquierda (Irene Montero) abanderando la causa "perdida" en los tribunales de Carrasco.

El interés de Pedro Sánchez e Irene Montero en Rocío Carrasco

Pedro Sánchez (presidente del Gobierno de España) y su ministra de Igualdad Irene Montero fueron los primeros en interesarse por la hija de Pedro Carrasco. Detrás llegaron los voceros mediáticos menores, Carlota Corredera, y los mayores, Julia Otero. Entre medias, los colaboradores que decidieron no perder su silla y defender una "mentira judicial".

Fue la propia Rocío Carrasco quien confirma que Sánchez la había llamado personalmente para interesarse por su situación. La hija de La Más Grande lo cuenta en el programa Días de Tele que presenta doña Julia Otero en TVE. Es invitada por doña Julia Otero el Día Internacional de la Mujer. Mucho arraigo en el día.