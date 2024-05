Íñigo Onieva "tiene un bebé" sin Tamara Falcó que le reconcilia con la prensa

No es precisamente un gran amigo de los periodistas y reporteros del corazón pero la ocasión lo merecía y no era para menos. El marido de la marquesa de Griñón ha dado un giro radical.

Por una vez y sin que sirva de precedente Íñigo Onieva encabeza los titulares por delante de su esposa, Tamara Falcó y todo porque en apenas unos días inaugurará su proyecto profesional más personal y ambicioso. Un restaurante ubicado en el barrio madrileño de Las Salesas que busca convertirse en el nuevo place to be de la capital.

Con una carta variada a precios razonables con platos tradicionales, cócteles para todo los paladares y música en el negocio, el marido de la marquesa de Griñón ha puesto en marcha el local de la mano de socios tan populares como José Luis López 'El Turronero' o Iván Espinosa de los Monteros.

En plena cuenta atrás para la gran apertura, Tamara Falcó no dudó en acercarse al restaurante para conocer al "nuevo bebé" de Onieva y probar los platos por los que aspiran al título de restaurante "revelación" del año.

Después de varias horas en el interior, y luciendo una gran sonrisa la hija de Isabel Preysler abandonó el local sin hacer declaraciones a la prensa, mientras el empresario continuaba trabajando hasta altas horas de la noche.

El cambio radical de actitud de Íñigo Onieva con periodistas y reporteros

Y a pesar de que su relación con la prensa no ha sido un camino de rosas durante todo este tiempo y ha estado repleta de altibajos desde que comenzó su historia de amor con Falcó, de repente Íñigo ha cambiado radicalmente de actitud con la prensa ahora que inaugura nuevo negocio y tuvo un detalle con los cámaras y reporteros que aguardaban a las puertas del restaurante para preguntarle cómo afronta este nuevo reto.

Consciente de que no era el único trabajando, el ingeniero tuvo el gesto de invitarles a cenar, y no dudó en preguntarles con una sonrisa si les había gustado todo: "Nada, espero que os haya gustado. Me alegro, me alegro que os gustara" comentó, materializando con este detalle su reconciliación con la prensa.