Canales Rivera zanja su relación con Carmen Alcayde para disgusto de Sálvame

En los últimos días José Antonio Canales Rivera y Carmen Alcayde se han convertido en la pareja estrella de Sálvame. Solteros ambos, no son pocos los compañeros de programa que aseguran que ven feeling entre el torero y la valenciana y, aunque ellos dejan claro que no han tenido nada, tampoco cierran la puerta a que en un futuro pueda surgir algo más que una amistad.

Después de someterse a una terapia sensorial en la que se tocaron y vieron como sus cuerpos respondían al contacto del otro, y en la que la química fue más que evidente, el sobrino de Paquirri asistió al primer aniversario de la sala Truhán en el centro de la capital y con la simpatía que le caracteriza se pronunció sobre los rumores de affaire con su compañera de programa en Telecinco.

Canales Rivera recuerda que hace muy poco que dejó su relación con Isabel Márquez

"Lo de Carmen Alcayde tengo que decir que bueno, no tiene nada que ver con mi vida, me parece una mujer fantástica, educadísima, conmigo siempre es cariñosísima, pero de ahí a que me relacionen con ella sentimentalmente, hay muchísimo espacio, no tiene nada que ver", aseguró, dejando claro que hace muy poco tiempo que acabó su relación con Isabel Márquez, "alguien a la que admiro, quiero, respeto" y le gustaría que en estos momentos "todos hiciesen lo mismo con ella, ya que no se ha prestado nunca a nada de esto".

Y es que aunque no se cierra a rehacer su vida sentimental ("imagino que con el tiempo puede pasar, surgir...") lo que más le "apetece" ahora es "estar con amigos, y creo que eso dice bastante". "La verdad me siento un tío muy afortunado", añadió.

Sobre una posible relación con Alcayde en un futuro, Canales Rivera no se cierra puertas a nada y, asegurando que "nadie puede escupir para arriba", confesó que "la pregunta es muy buena y comprometida, y es verdad que nadie puede escupir para arriba porque le puede caer, pero ahora mismo no".