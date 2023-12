María Patiño y Nuria Marín se despiden oficialmente de "Socialité" en redes

La presentadora oficial y su sustituta han dicho adiós al programa en redes sociales tras confirmarse su cese de manera oficial.

Los rumores que situaban a María Patiño fuera de Telecinco y de "Socialité" hace un par de semanas han resultado ser ciertos. El viernes saltaba la noticia que anunciaba la salida oficial de la presentadora del programa que ha dirigido y del que ha sido la cara principal durante 7 años, pero no solo ella dejará de formar parte del programa, también Núria Marín, quien se encargaba de sustituirla cuando faltaba, se ha despedido de la audiencia de "Socialité".

Y es que, aunque todo apuntaba a que Núria Marín podía ser la elegida para sustituir a María Patiño, por la experiencia de la catalana en el formato, desde las altas esferas de Mediaset han preferido cortar de raíz todo lo que tuviera relación con La Fábrica De La Tele, productora con la que han roto definitivamente tras 17 años trabajando juntos, aunque esa ruptura será oficial a partir del 31 de diciembre, cuando expire su contrato con Mediaset.

El adiós oficial de María Patiño a "Socialite"

Era un secreto a voces desde hace semanas, pero la noticia oficial se ha hecho pública días después de anunciarse el cierre definitivo de La Fábrica de la Tele: María Patiño no seguirá al frente de "Socialité". Ha sido una noticia que ha confirmado la propia presentadora en una entrevista con la revista Semana: "No me ha pillado por sorpresa. Es algo que estaba hablado y sabía desde hace tiempo". Aún así, la presentadora ha explicado que acabará el año al frente del programa: "Hasta finales de este año estaré con Núria Marín... Todo como hasta ahora".

Tras conocerse la noticia, María Patiño ha querido explicarlo en una publicación en su cuenta de Instagram: "A la velocidad de un rayo se ha publicado mi cese como presentadora de 'Socialité'. Es un orgullo que la cadena siga apostando por el formato y por el equipo. Nunca lo consideré un pequeño programa y a la vista está que no lo fue, ni lo será. Ahora comienza una etapa maravillosa. Me siento afortunada y querida. Nos vemos mañana".

Además de dejarlo caer en sus redes sociales, María Patiño confirmaba a la revista Semana que ya ha encontrado una nueva ilusión profesional: "No puedo decir nada, de verdad, pero sí, tengo un gran proyecto que me hace muchísima ilusión. Ya os enteraréis de todo".

Núria Marín también se despide de "Socialité"

La que estaba llamada a ser su sustituta, Núria Marín, también ha tenido que decir adiós al programa en redes sociales. La catalana ha subido una foto con la cara visiblemente triste en elq ue ha explicado que ella no heredará el puesto de María Patiño en el programa: "Amiguis, últimamente he aprendido tantas cosas. Y estoy muy orgullosa del camino recorrido. Podría ser un día difícil, pero yo solo quiero dar gracias por todo, sonreír y mirar al futuro".