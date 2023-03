Nagore Robles toma una decisión tras ver a Sandra Barneda con su nueva novia

La presentadora reapareció en público en mitad de su descanso profesional tras su último proyecto televisivo y dejó claro lo que tiene en mente, aunque no sabe si podrá llevarlo a cabo.

Nagore Robles ha sido una de las muchas celebritys patrias que asistió a la II edición de los Premios Ídolo, creados por Dulceida para reconocer a los creadores de contenido más destacados de nuestro país.

Una noche muy especial en la que la presentadora brilló con un diseño palabra de honor en color fucsia aunque, como reconocía ante las cámaras con una sonrisa, "me ha dado mucha pereza porque estaba en casa con el chándal, hace mucho que no me pongo guapa y he dicho ¡madre mía! Ahora me veo y digo yo no me quiero quitar esto hasta dentro de dos días", bromeó.

Nagore Robles aclara que está pasando por un momento feliz aunque a veces llore

Tomándose un merecido descanso tras presentar Pesadilla en el Paraíso 2, Nagore confesó que a pesar de los rumores acerca de un supuesto bache por las imágenes que compartió llorando en sus redes sociales hace unos días, está atravesando "un buen momento". "¡Pero qué pasa, que soy la única en este país que llora! A veces lloro de emoción porque soy muy sentimental, otras veces pues de rabia conmigo, otras veces de tristeza, pero la vida es así. Y otras veces lloro de la risa, también te lo tengo que decir", protestó antes de dejar claro que está "muy feliz, muy orgullosa, en un muy buen momento conmigo y eso, no sé, me da mucha tranquilidad".

En cuanto al amor, explicó estar enamorada "mucho de mí, de la vida, de mi profesión, de la gente que me rodea, de mi familia, de mi perro Nash que no puede ser más bonito. De muchas cosas". Respecto a si tiene parea o no, Nagore Robles adelantó que ha tomado una decisión: "Es que he decidido, no sé a ver si puedo lograrlo, he decidido no hablar de mis próximas relaciones, aunque de repente te sacan una foto y la has fastidiado. Pero de momento es mi decisión", anunció, sin aclarar por qué a partir de ahora no volverá a hablar de su vida privada.

Una opción que también ha tomado su ex, Sandra Barneda, que aunque feliz con la bailarina Pascalle Paerel, prefiere mantener esa parcela de su intimidad para sí misma. Para su expareja, Nagore solo tiene buenas palabras y, demostrando una vez más la maravillosa relación que mantienen tras su ruptura, confesó que Barneda "es maravillosa y me alegro de todo lo bueno que le pase porque no merece menos".

Nagore Robles y su visión optimista sobre las rupturas sentimentales

"Nos respetamos, nos queremos, nos admiramos, y eso es importante. Y nos deseamos lo mejor. A veces las relaciones se acaban, eso no significa que se haya acabado el amor y el querer, y el respeto y la admiración, ¿no? Yo creo que dice mucho de una persona después de acabar una relación, dice mucho de esa relación y de sí misma", añadió.

En esta línea quiso desdramatizar la ruptura de Anabel Pantoja y Yulen Pereira: "Las relaciones empiezan y acaban muchas veces. A ver, Anabel es amor y siempre va a tener amor y esto es así y no hay más. Yo le deseo lo mejor y seguro que lo va a tener".