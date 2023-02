Ruth Lorenzo habla por primera vez de las sombras de su carrera profesional

La cantante y exeurovisiva comentó como nunca todo con Toñi Moreno en TVE, desde su retomada libertad y hasta infierno profesional por el que ha atravesado los último años.

El nuevo programa ‘Plan de Tarde’ presentado por Toñi Moreno en TVE tuvo de invitada el domingo a Ruth Lorenzo, donde la cantante promocionó su nuevo espacio musical en la cadena, llamado ‘Cover Night’, respondiendo preguntas de los colaboradores que se encontraban esa noche en el plató.

Juan Sanguino, periodista y colaborar, le preguntó por los momentos más complicados que ha tenido que atravesar durante su amplia y larga trayectoria. La artista, que lleva atravesando una etapa profesional bastante complicada, reveló que se ha sentido atrapada por culpa de un contrato infernal. "Como artista me veía que no era dueña de mí", confesó. Sentimiento que quiso dejar grabado, en su concierto de Madrid en la sala Joy Eslava, donde se corto el pelo en pleno directo dejando claro que quería ser libre.

"Como artista me veía que no era dueña de mí"

La representante de España en Eurovision 2014, especificó cuales eran las obligaciones que debía cumplir por parte del equipo con el que trabajaba. "Confías en gente que te dice: 'no hables esta noche, solo dedícate a cantar porque a nadie le interesa lo que tienes que decir’. Me comentaban que debía endulzar mi forma de ser e imagen para no verme demasiado potente o que veían mejor que me dejase el pelo largo. Fue en uno de esos momentos cuando dejé de ser yo”.

La artista además de hablar de su faceta profesional, desveló la ruptura con su pareja. "El amor es un sueño y una maravilla y, cuando es amor verdadero, hay un momento en el que hay que dejarlo ir. Si no no, es amor de verdad", confesó.