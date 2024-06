La ex de Antonio David amarga a Olga Moreno su flamante regreso a Telecinco

También es mala suerte que la ganadora de Supervivientes haya decidido dar el paso de volver a la pequeña pantalla coincidiendo con la vuelta al trabajo de su gran enemiga pública.

Ni en sus peores sueños se hubiese imaginado Olga Moreno como iban a ser sus últimos minutos en España antes de poner rumbo a Honduras para concursar en Supervivientes All Stars. La ex de Antonio David Flores estaba inmersa en su primera toma de contacto con sus nuevos compañeros, entre los que se encuentran Sofía Suescun, Adara Molinero, Bosco Martínez-Bordiú, Jorge Pérez, Marta Peñate o Alejandro Nieto cuando era "asaltada" por Marta Riesco.

Y es que el regreso de Moreno a la pequeña pantalla y a Telecinco ha coincidido con la vuelta al trabajo de reportera de Riesco, de la mano del Ni que fuéramos Shhh de TEN.

La última exnovia conocida de Antonio David Flores abordó a su última exmujer en la terminal del aeropuerto provocando un momento tan tenso como incómodo.

No se puede olvidar que Olga seguía casada con Antonio David cuando el exguardia civil comenzó un tumultuoso idilio con Marta que provocó su separación después de dos décadas de amor con la ganadora de Supervivientes 2021, abatida durante meses a causa de la traición del padre de Rocío Flores.

Así se ha vivido el tenso encuentro entre Olga Moreno y Marta Riesco en el aeropuerto, cuando la ex de Antonio David partía hacia #SupervivientesAllStars (via @europapress) pic.twitter.com/glyyoTb1dc — Carlos Merenciano 📺 (@carlesmeren) June 17, 2024

Y por increíble que parezca, hasta ahora no se habían visto las caras, de ahí la incomodidad de la sevillana cuando la ex de su ex, micro en mano, le hizo preguntas de lo más incómodas antes de coger el avión a los Cayos Cochinos.

"Es la primera vez que nos vemos en persona a pesar de que hayamos hablado. Olga, ¿puedes dar una explicación de por qué haces otro reality? No querías saber nada de otro reality, querías estar en tu tienda..." le recriminó Riesco mientras Moreno, muy seria, ignoró completamente a la reportera.

Marta Riesco: hablando sola.



El otro periodista al que tampoco contesta: ‘porque le da la gana’



ME AHOGO CON EL SURREALISMO DE LA SITUACIÓN, JAJAJAJAJAJAJAJA.#NiQueFuéramos17J pic.twitter.com/SBOmMt75Qv — alitta (@RcPorta_) June 17, 2024

"No lloro ¿eh? Para nada", aclaró ante las cámaras de los reporteros, dejando claro que su inesperado e incómodo reencuentro con la periodista no va a influir en sus ganas de darlo todo en el All Stars, en el que todavía tendrá otro escollo incómodo, compartir penurias con Sofía Suescun, gran amiga de Rocío Carrasco y, por tanto, se sobreentiende que en principio enemiga suya.