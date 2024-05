El zasca de Anabel Pantoja a su ex, Omar Sánchez, tras su última ruptura

Pantoja no ha esperado para mostrar su reacción ante la reciente noticia, que confirmaba la ex pareja de Marina Ruíz, de forma inesperada, después de casi dos años juntos.

La salida de Anabel Pantoja del universo Sálvame, tras los amargos momentos que vivió con motivo de su enlace y posterior divorcio con Omar Sánchez, supuso el cierre definitivo de la cantante a su anterior vida personal, borrando todo rastro del que había su marido y haciendo caso omiso a cualquier referencia pública hacia el surfista.

Además, y desde hace más de un año, la sobrina de Isabel Pantoja está viviendo uno de sus mejores momentos, tanto personal, como profesional, y ha conseguido dejar de ser la mujer de Sánchez, para centrarse en ella y en su aplaudido trabajo en las redes sociales, donde acumula miles de seguidores.

El pasado siempre vuelve

Sin embargo, hace unos días, se hacía pública la noticia de que Omar Sánchez, ex pareja de Anabel, terminaba su relación con la joven que había conocido en Supervivientes, Marina Ruiz, al parecer por problemas de convivencia, pues ambos tienen vidas muy diferentes y ella está buscando una persona con la que tener una vida plena, algo que no es posible, porque viven en ciudades diferentes.

Omar Sánchez, destrozado tras su ruptura con Marina Ruiz, lanza un rotundo mensaje a altas horas de la madrugada https://t.co/hqmgO23FiG — Revista SEMANA (@semana_revista) May 9, 2024

Era el propio Omar el que subía un vídeo en sus redes sociales hablando de su relación con Marina y en dicho vídeo, aparecía llorando, aparentemente, por su novia. Lo hacía en respuesta a una publicación anterior donde la joven cordobesa pedía a sus seguidores consejo para buscar destinos de viaje en solitario.

Omar Sánchez lo deja con su novia y parece que Anabel Pantoja quiere hacer el mal: le lanza un gran zasca. #SalsaRosa 💖 ⬇️ https://t.co/zMvINzhCg5 — Salsa Rosa (@salsarosaes) May 10, 2024

Las reacciones no se hacían esperar y, no solo los medios de comunicación se manifestaban sobre la ruptura, si no que, incluso su ex, Anabel Pantoja, que subía un story a Instagram, donde decía: ''La vida sigue, ¿no?'', haciendo alusión a las palabras que Omar le dijo a ella cuando rompieron su relación, a modo de zasca, tras haberse visto bombardeada por la opinión pública casi dos años antes.