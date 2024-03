El motivo por el que Victoria Federica no habla a Carla Vigo: una enemistad real

Ni Jaime Peñafiel se ha librado de los duros hachazos que ha repartido la sobrina de la Reina Letizia en un arranca de sinceridad que ha puesto los pelos de punta a propios y extraños.

De ninguna de las maneras se ha podido decir nunca que Carla Vigo no sea sincera y natural como la vida misma a la hora de hacer declaraciones o hablar de sí misma y de su familia. Sin embargo, este miércoles ha ido todavía un poquito más lejos en una entrevista para Lecturas en la que ha abordado sin tapujos temas tan delicados como la salud mental o el suicidio de su madre, Erika Ortiz.

Humilde, admite que "estos últimos meses han sido duros porque no he estado muy bien, pero ahora ya estoy mucho mejor. Hay que trabajar en uno mismo. Te lo enseñan en terapia". Unos problemas que le vienen desde hace muchos años: "Mi primer ataque de ansiedad me dio con 4 años. Cuando murió mi madre, con 6 años, empecé a ir a terapia".

Y es que "hasta que tuve 22 años no me pude despedir. Me aferraba a ella. Son muchos años sin poder hacer el luto. Como no me sentía bien conmigo misma me dio por la rebeldía. No era feliz, sentía que me faltaba mi madre".

Fan confesa de su tía no duda en defender a la Reina y sacar las uñas si hace falta: "Me siento representada por ella. Es la mejor. Apoyo en todo a mi tía", momento en el que aprovechó para cargar contra Jaime Peñafiel sin nombrarle porque, según sus palabras Doña Letizia "lo pasó muy mal por un hombre que está fuera de lugar. Lo que ha dicho de mi madre me parece una barbaridad y una sobrada".

Otro de los titulares más impactantes que ha dejado Carla Vigo es que, efectivamente, tal como se rumoreó en su momento, su relación con miembros de la Familia Real como Victoria Federica no es buena. Tanto es así que hasta confirmó que no le habla y está enfadada con ella y desveló el motivo: "Le dije a un novio suyo que me parecía muy listo para ser torero. Lo hice para halagarle y, desde entonces, ella está enfadada conmigo".