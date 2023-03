La peligrosa bronca entre Isa Pantoja y su "tía" Raquel Bollo noquea Telecinco

Siempre se ha dicho que la relación entre los Pantoja y los Bollo era más que de amistad como de familia, pero una cosa es la amistad y otra el dinero, el dinero del premio de Supervivientes

Desde hace muchos años la relación de amistad entre Isabel Pantoja y Raquel Bollo (exmujer de su primo Chiquetete) fue mucho más allá y se convirtió en familiar. Tanto es así que los hijos de una y otra han crecido prácticamente como primos.

Algo que puede cambiar ahora radicalmente porque una cosa es la amistad y otra el dinero, el dinero del premio de Supervivientes al que optan este año Asraf Beno (prometido de Isa Pantoja) y los hermanos Manuel y Alma Bollo (hijos de Raquel).

Vamos que en Honduras están saltando chispas entre Asraf y Manuel (a pesar de ser familia) y la cosa va de mal en peor y está empezando a salpicar a sus seres queridos en plató.

Todo comenzaba por el reproche de Manuel a Asraf después de que el novio de Isa Pantoja llevara a cabo numerosas tareas en la paya: "Tú sabes mucho", le decía el hijo de Raquel Bollo: "Para quedar tú bien te has puesto a limpiar como si los demás no lo hubiéramos hecho. Lo que acabas de hacer es de forzado".

Asraf le recriminaba entonces haber ido con la lección "muy aprendida" pero él se enfrentaba: "Al revés, por mucho que me han advertido de cómo eres, me gusta conocer a las personas". Fue entonces cuando la discusión alcanzó su punto más fuerte llegando a dedicarse insultos como "falso", "medio tonto" o "paleto", entre otros.

Su conflicto parece venir de atrás y la discusión se centraba en asuntos familiares externos al programa. "No me hagas hablar. Yo me callo, soy un caballero. Puedo hablar de ti igual que tú de mí", le advertía Asraf a Manuel. Estaba claro que todo iba a terminar salpicando tarde o temprano a Isa Pantoja: "Que digas eso de tu prima también dice mucho".

Y claro la tensión se transmitió a sus defensoras en plató. Después de ver todo su enfrentamiento, Isa Pantoja se quedó literalmente con la boca abierta en plató: "Lo primero, creo que Asraf ha hecho cosas desde el primer día. No entiendo por qué en general molesta tanto que haga cosas. Creo que molesta porque deja en evidencia que los demás a lo mejor no hacen tanto".

Destacó asimismo la importancia de la frase en la que Manuel confesaba que le habían "advertido" pero Raquel Bollo cortaba defendiendo la postura de su hijo: "Estás manipulando ahora mismo". La tensión aumentó por momentos y la discusión se trasladó a tía y sobrina... amenazando su estrecha relación de tantos años.

Todo ello en una gala de Tierra de Nadie de Supervivientes que se saldó con sabor agridulce para Telecinco registrando un 14.8% de cuota de pantalla y 1.373.000 espectadores, mayor share que Hermanos en Antena 3 (14.6%) pero menor número de espectadores (1.446.000).