Giorgina recuerda con cariño cuando Cristiano se gastó 6,5 millones en el yate

Georgina Rodríguez, que tanto disfruta dando a conocer su lujoso tren de vida a sus 49 millones de seguidores en Instagram y los otros sin contabilizar que han estado siguiente su serie de Netflix, nos ha regalado en su red social un recuerdo de lo más sentimental: “Aquella tarde de verano que fuimos a comprar nuestro barco ♥️ Y alguna fotico de aquel mágico verano…🌅 #2020”.

La modelo, madre de cuatro hijos y pareja de Cristiano Ronaldo, ha publicado numerosas instantáneas de aquel día que quedaron para ver un barco y se enamoraron de él, y al que bautizaron con el nombre de ‘CG Mare’ (las iniciales del futbolista y su pareja, y la palabra mar)

Tal fue el flechazo de la pareja con el barco, que el futbolista no dudó un momento en pagar los 6,5 millones de euros en que estaba valorado, una ganga si tenemos en cuenta que anteriormente el astro portugués había llegado a pagar hasta 60.000 euros por dos noches en 2019 en una villa de la griega Costa Navarino y otros 200.000 euros por una semana navegando en un barco, eso sí, de 47 metros de eslora (casi la mitad más del que se compró, que es de 27).

Best time to bring this video back⏪



Cristiano Ronaldo on whether he will marry Georgina Rodriguez 🗣pic.twitter.com/U1zDxPjO4u