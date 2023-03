Este es el dineral que se puede gastar Georgina en una mañana de compras

En la segunda temporada de ‘Soy Georgina’, la compañera sentimental de Cristiano Ronaldo vuelve a demostrar su gran pasión por la moda en una jornada de 'shopping'

La segunda temporada de ‘Soy Georgina’ ya está en Netflix. Seis nuevas entregas en las que Georgina Rodríguez muestra un poco más de su lujosa vida junto a Cristiano Ronaldo. Una vez más, la de Jaca vuelve a hacer alarde en la pequeña pantalla de su gran pasión por la moda, especialmente por las firmas más exclusivas. Louis Vuitton y Hermès, entre sus favoritas. Es por eso que la modelo no ha dudado en compartir con los espectadores una de sus habituales mañanas de compras.

Las queridas

Durante sus últimas vacaciones en Cerdeña, Georgina acude en compañía de sus amigas, conocidas en Netflix como ‘Las queridas’, a una de las calles más comerciales de la zona para dar rienda suelta a su pasión por la ropa, los complementos y las joyas. “Cuando ella va de compras, es que no hay límite. Puede tener todo lo que quiera”, comenta su confidente Mamen Morales. “O no compra nada o lo compra todo. No tiene término medio. Últimamente está tan guapa... Todo le queda bien”, añade Iván García, periodista en ‘Ya es mediodía'.

En este capítulo de ‘Soy Georgina’, sus amigos desvelan una de las manías más repetidas por la modelo a la hora de ir de tiendas. “No se prueba la ropa, no le da la gana. ¿Le gusta la ropa? Pues se la compra. Luego en casa a lo mejor le queda bien o no, pero tiene una potra… Lo que se compra es que encima le queda bien”, cuenta Mamen Morales.

Georgina no escatima en gastos. En una de las imágenes de su reality, la novia del futbolista portugués se queda prendada de un chándal de cashmere en color gris. ¿Su precio? Casi 7.000 euros. “Finalmente, no se lo compró. Con todo el dolor de su corazón, pero… Estuvo todas las vacaciones acordándose de él”, admite Iván García. “Amo los chándales sobre todas las cosas y creo que es la pieza que más uso”, dice la de Jaca.