Belén Esteban ya no es “musa” de Telecinco en contra de Isabel Díaz Ayuso

De nuevo la teoría de los caciques de la derecha para evitar la teoría del "espejo". Interpretaciones de la conspiración que sirven para evadir responsabilidades. La guarida de los cobardes.

No se ha dado un vuelco electoral. No ha podido ser. Madrid y el pueblo de Madrid no han querido. Razones tendrán. Lo del "vuelco electoral" fue la interpretación que hizo Jorge Javier Vázquez tras las palabras de su colaboradora Belén Esteban cuando aseguraba y según el diario El País que ya no iba a votar a Isabel Díaz Ayuso porque había sido la presidenta de la Comunidad de Madrid la que había propiciado la cancelación del programa Sálvame.

De nuevo la teoría de los caciques de la derecha para evitar la teoría del "espejo". Interpretaciones de la conspiración que sirven para evadir responsabilidades. La guarida de los cobardes. Aquellas palabras de Belén Esteban provocaron la carcajada entre gente cercana al Partido Popular: "Sería la primera vez que tiene fuerza el PP en Mediaset".

La realidad era otra. Quizás fue Belén Esteban una herramienta utilizada para intentar convencer a sus telespectadores que la responsable era Ayuso. Como estrategia es legal aún sucia. Muy sucia. O a la desesperada.

Belén es fiel a lo suyo, a los suyos, al tiempo que muy influenciable. Quizás vendiendo patatas y gazpacho sea la número 1 pero siendo baluarte de la contrapolítica de Ayuso el pueblo madrileño le ha dicho que no. Las patatas de Esteban son el número 1 porque están en manos de los mejores. Una empresa de Bullas (Murcia) que trabajan con los mejores productos y profesionales. Otra historia. Son las Patatas Rubio.

Esta vez Belén Esteban no ha funcionado como paradigma en contra de Ayuso

Belén Esteban no ha funcionado como paradigma en contra de Isabel Díaz Ayuso. De mayoría simple a mayoría absoluta. De 65 diputados a 71. Dos más de los necesarios para trabajar por Madrid sin necesidad de ayuda de otros partidos.

Aquellas palabras sobre Ayuso quizás fueron dichas con la boca pequeña. O también quizás en un momento de exaltación de la alegría, la euforia o el cabreo. En estos momentos, la de Paracuellos del Jarama, es la mejor. La madre de la primera hija de Jesús Janeiro no ha funcionado como pancarta y protesta en contra de Isabel Díaz Ayuso. El pueblo no es ciego. Ve más allá de lo que otros intentan que se va.

La princesa del pueblo fue el "tonto útil". En 2021 se utilizó la presunta violencia de género de Rocío Carrasco en plena campaña electoral y ahora se ha utilizado a Belén Esteban. El pueblo ha decidido. 71 Ganas y 1 Mentira.