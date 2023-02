Kiko Matamoros da la razón a Alicia Senovilla para quitársela a Belén Esteban

Parece que las tornas se igualan en la nueva guerra que se ha organizado en Sálvame entre los que apoyan a la princesa del pueblo y los que por el contrario entienden a la presentadora.

Lo que podría parecer el clásico rifirrafe cíclico entre Belén Esteban y Alicia Senovilla para ver quién tiene que dar las gracias a quién se está convirtiendo en el nuevo culebrón por entregas en los contenidos de Sálvame, ahora que no puede verter opiniones políticas, según el nuevo código ético de Mediaset.

Así las cosas, este viernes el magacín de Telecinco llevó a plató al excolaborador de Alicia Senovilla Antonio Sánchez Casado para contar lo que pasó para que rompieran su amistad. Asimismo contó algunos momentos complicados que vivieron con ella, tanto Belén Esteban como él, cuando compartieron plató de televisión.

Kiko Matamoros sostiene que Belén Esteban no es fácil para trabajar con ella

Claro que las tornas parecieron igualarse cuando Kiko Matamoros entró en escena para dar un poco la razón a Senovilla: "En esta guerra se está pintando un perfil de Belén que me parece muy bien, pero no ha sido una mujer fácil para trabajar con ella, cuando eres amigo de Belén todo es estupendo, cuando no lo eres, es muy complicada en un plató. No sé cómo era Alicia Senovilla, pero desde luego Belén fácil no ha sido nunca".

Terelu Campos reaccionó alegando que "si nos ponemos así, fáciles no somos ninguno". Pero Matamoros no parecía convencido por este argumento: "No es verdad, es gente que es más rencorosa que otra. Santificar ahora a Belén Esteban como compañera de trabajo me parece muy bien".

Fue entonces cuando María Patiño recordó que aquel momento no era el mal momento de la princesa del pueblo, en ese momento estaba emergiendo en los medios, estaba rodeada de gente que quería representarla porque empezaba a renacer: "Recuerdo ese primer año, no te digo que sea santa y que no sea complicada, pero no estábamos hablando de la época complicada de Belén".