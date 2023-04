Mercedes Milá responde a las duras críticas de William Levy

Mercedes Milá nunca ha tenido reparos en mostrar su amor hacia William Levy, el protagonista de ‘Café con aroma de mujer’, pero tampoco los tiene a la hora de responder a sus comentarios

Está claro que William Levy, el protagonista de "Café con aroma de mujer", desata pasiones. Una de sus seguidoras más firmes es Mercedes Milá, como ha dejado claro cada vez que se le pregunta por el actor. Sin embargo, las últimas declaraciones del intérprete han causado gran conmmoción en la presentadora. Y pasional, como es, no ha dejado pasar la ocasión para dejar clara su postura frente a este tema. El programa Fiesta, de Telecinco, ha tratado este tema la tarde de este domingo.

Milá y Levy

La periodista vivió un gran momento profesional cuando en septiembre lo entrevistó para Milá y Levy, un programa especial para Movistar Plus+ en el que la catalana pudo hablar con el cubano en un tono distendido. Milá hizo gala de esa actitud canalla que la caracteriza. Y es que, durante la entrevista, la presentadora abrazó y coqueteó al entrevistado.

Por otra parte, al actor se le pregunta mucho sobre Milá, pero parece que ya no le hace tanta gracia la admiración (otros lo llaman ‘obsesión’) que la presentadora siente hacia él. “Lo que ella hizo, declarar su amor por mí, no lo podría hacer un hombre. Va preso”, declara el actor. “Tenemos que respetarnos y cuidarnos. Tampoco puedo decir que para mí fue algo malo”, añade. Pero lo peor está por llegar.

La respuesta de Milá

Es por ello que Mercedes Milá se ha visto obligada a pronunciarse a través de su cuenta de Instagram. Sin embargo, la catalana ha justificado y defendido al cubano desde el primer momento: "Querido William, he leído que te preguntaron por mí en alguna entrevista y que te intentaron meter en jardines en los que hablases mal de mí. Eso pasa mucho. Me pasa a mí 1.000 veces y no lo has hecho. Así que lo que has dicho es rigurosamente cierto".

Mercedes Milá responde a través de sus redes sociales a las declaraciones de William Levy #FiestaT5 https://t.co/0puYtC2RxB — Fiesta (@fiestatelecinco) April 22, 2023

"Si la entrevista que yo te hice la hubiera hecho un hombre a una mujer, estaría preso. Bueno, preso no, pero desde luego que lo hubieran puesto a parir, segurísimo. En cambio, yo me pude permitir darte un masaje en el cuello, darte besos, coquetear contigo y no paso nada", ha declarado Mercedes Milá, apoyando las palabras del actor y restándole importancia a esta polémica entrevista.

Ya no hay relación

En la entrevista de El Mundo, el actor también respondió a las palabras de Mercedes Milá en las que afirmó que ya no tenía relación con William Levy porque no le respondía los mensajes. El cubano explicó que para nada es su intención, pero "no puedo vivir pendiente de si alguien se molesta si no la llamo. Si se molesta, es su problema".