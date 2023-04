El veto de Telecinco le hace polvo a Kiko Rivera que se arrepiente y pide volver

El nuevo código ético de Mediaset cuenta con una "lista negra" de nombres impronunciables como el del dj, que en un primer momento dijo alegrarse y ahora ve como sus ingresos se hunden.

Ni contigo ni sin ti. La relación entre Kiko Rivera y los canales de Mediaset siempre ha sido un poco de amor-odio y ahora parece vivir un nuevo capítulo.

Y es que el hijo de Isabel Pantoja interpretando su propia versión del "a Dios rogando y con el mazo dando" siempre se ha quejado de la presión mediática de los programas del corazón al tiempo que facturaba vendiendo su vida privada a golpe de exclusivas hablando, precisamente, de su familia.

Ten cuidado con lo deseas, que se puede cumplir... y a Kiko se le cumplieron sus deseos cuando el nuevo código ético de Mediaset incluyó su nombre en la lista negra de "impronunciables" en los contenidos de Telecinco para intentar recuperar las audiencias perdidas. Desde entonces las pocas veces que se refieren a él en algún programa de la cadena lo hacen como "el hermano de Isa Pi".

A Kiko Rivera, con menos repercusión, ya no le hace tanta gracia el veto de Telecinco

En un principio Kiko Rivera dijo estar muy contento y aliviado... pero ahora parece que empieza a ver como una cosa está relacionada con la otra y se arrepiente implorando volver. La crisis de audiencia que atraviesa su canal de Twitch así como su poca repercusión como dj y como influencer en redes sociales parecen haberle hecho cambiar de opinión. Vamos, que sin presión mediática los ingresos económicos se resienten porque suele estar proporcionalmente relacionado.

Así las cosas, ahora Kiko Rivera no solo no se queja por salir en Telecinco, sino que se queja porque "no le dejan ir"... Así lo dejó caer en uno de sus últimos directos en los que habló sobre Supervivientes, su posicionamiento a favor de Manuel Bollo (hijo de Raquel Bollo) y en contra de Asraf (prometido de su hermana Isa), donde viene a pedir que le levanten el veto para poder ejercer de defensor de su "primo". En otras palabras, que quiere volver a salir en los contenidos de Telecinco: "No me dejan ir a visitarle, no me dejan ir a defenderlo. No me dejan ir a ningún sitio". Y es que quiere no solo viajar a Honduras para dar su apoyo a sus primos (también Alma Bollo está concursando), sino también acudir a los platós para dar la cara por él: "Manuel es mi primo, es mi hermano, es mi familia y estoy al 100%".

Cabe señalar que mientras tanto su hermana Isa Pantoja sigue saliendo (y facturando) en los diferentes programas de la parrilla de Mediaset y recientemente estuvo en Honduras visitando a Asraf y aclarando algunas cosas con sus "primos" Alma y Manuel.