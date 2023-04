La contra crónica de la hija-nieta de Ana Obregón: fotos de la "otra madre"

Éramos pocos... y parió la madre gestante... Duelo de portadas en los quioscos y si la actriz da su versión en una, la otra contraataca con las imágenes más morbosas que se podían ver.

Confirmada en la portada de Hola la noticia que quien más quien menos ya daba por supuesta de que la hija de Ana Obregón es también su nieta este martes Jorge Javier Vázquez anunciaba la "contra crónica" del culebrón en la portada de Lecturas.

Según la actriz y presentadora, "fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo", y lo que publica Lecturas este miércoles son las fotos de la otra madre de Ana Sandra, la madre gestante del bebé, de la que añade también algunos datos de su vida privada.

Por ejemplo, que viviría en un humilde apartamento en Hollywood, Florida, a tan solo 20 minutos del centro pediátrico Joe Di Maggio Children Hospital. Se trata de una mujer de origen cubano afincada en Florida cuyo nombre respondería a las iniciales Y.E.V.P.





Actualmente esta mujer tiene pareja y dos hijos biológicos. En la portada de la revista se puede ver una foto suya. En la imagen, aparece sonriente y con una bata estampada con corazones.

Por si fuera poco, la publicación también ha podido acceder al documento oficial que solicitó Ana Obregón para ser reconocida como madre legal de Ana Sandra.

Ana Obregón hará todo lo posible para que Ana Sandra esté "en contacto" con Aless Lequio

Cabe señalar que la presentadora ha dejado claro que hará todo lo que esté en sus manos para que la recién nacida esté en contacto con su padre fallecido: "Va a dormir en el cuarto de su papá, de Aless. Es un cuarto en el que no he tocado nada todavía, porque no me siento capaz. Iba a hacerle un cuartito aparte, pero le dije: Vas a dormir con tu papá, que te va a cuidar como un ángel por las noches".