Ana María Aldón responde con un dardo envenenado al desprecio de Ortega Cano

La colaboradora del programa 'Fiesta' ha reaccionado a las palabras del extorero, que volvió a dejar claro en una aparición pública que, para él, Rocío Jurado siempre será "la más grande".

La relación entre Ana María Aldón y José Ortega Cano lleva un tiempo rota y, aunque ha pasado el tiempo, hay frases que aún siguen rompiéndole el corazón a la diseñadora. Y es que el extorero volvió a engrander la figura de la que fue su mujer anterior, Rocío Jurado, lo que no le han sentado nada bien a la colaboradora de Fiesta, con la que tiene un hijo: "No me ha importado nunca y ahora menos", dijo la colabora de ‘Fiesta’ sobre los halagos de su ex a la difunta cantante.

José Ortega Cano vuelve a defraudar a Ana María Aldón. Fuente: (Europapress) pic.twitter.com/DikFx3yqid — Show España (@ShowEspana) May 27, 2023

La pareja se separó definitivamente el año pasado y uno de los detonantes de su crisis fueron las palabras con las que él seguía hablando del "amor de su vida", Rocío. Ahora, ha vuelto a homenajear a la cantante en su última aparición pública y ella le ha respondido con unas palabras que ya están dando mucho de qué hablar.

El extorero acudió a la Plaza de Toros de Las Ventas, donde ha disfrutado de una jornada taurina, y allí volvió a reivindicar que la cantante es la más grande de todas de forma muy clara, volviendo a reflejar su amor eterno y su admiración por ella a pesar de cumplirse ya casi dos décadas de su triste fallecimiento.

La diseñadora no ha ocultado su malestar por los últimos halagos a 'la más grande', a la que Ortega Cano volvió a proclamar como tal, y respondió con un dardo envenenado para él. "Sí, tiene toda la razón, lo ha dejado claro muchas veces y este año no iba a ser menos... Para mí, la mejor soy yo, claro", ha declarado.

A pesar de su enfado, Ana María le ha quitado hierro al asunto y ha asegurado que no le molesta que su exmarido engrandezca a la cantante. "No me ha importado nunca, ahora menos", ha sentenciado recordando que no era la primera vez que lo hacía.

Ana María Aldón saltó a los medios de comunicación en el verano de 2012, cuando se conoció su relación con el extorero José Ortega Cano, quedándose embarazada de él. El hijo de ambos, José María, nació el 8 de febrero de 2013.

Ana María Aldón apunta contra Rocío Jurado tras las declaraciones de José Ortega Cano. Fuente: (Europapress) pic.twitter.com/EksvGLS6Ft — Show España (@ShowEspana) May 27, 2023

Después llegaría el ingreso en prisión del extorero tras el accidente que había tenido en 2011 y que le costó la vida a Carlos Parra. Sin embargo, Ana María Aldón estuvo a su lado en todo momento, además de hacer muy buenas migas con los hijos de éste, Gloria Camila y José Fernando.

Al final, su relación con José Ortega Cano acabó, si bien Ana María Aldón ha sabido ganarse la vida primero como concursante en ‘Supervivientes 2020’, siendo una de las concursantes más queridas por la audiencia (fue segunda tras Jorge PérezI y ahora como colaboradora en ‘Fiesta’, el programa que presenta Emma García en Telecinco.