Sandra Barneda desvela por primera vez las presiones que sufrió por "Sálvame"

Con el programa de Jorge Javier Vázquez ya desaparecido y haciendo balance coincidiendo con el final de año y el comienzo del nuevo, la presentadora ha saldado cuentas pendientes...

Con el sonado cerrojazo de Sálvame después de 14 años en antena en las tardes de Telecinco a Sandra Barneda le encargaron la difícil misión de cubrir el hueco que dejó en la parrilla de Mediaset el magacín de Jorge Javier Vázquez.

Que no lo tuvo fácil no era ningún secreto y ahora que termina el año y comienza un nuevo, la presentadora ha decidido hacer balance de un 2023 con luces y sombras en su trayectoria profesional y saldar algunas cuentas pendientes.

Muy sincera en su cuenta de TikTok Barneda no se deja nada en el tintero y se sincera con sus seguidores: "Por primera vez, hablo de cómo me he sentido este año. Año difícil pero con mucho aprendizaje".

Según su relato, "ha sido un año de reemprender el vuelo. Venía de unos años jodidos, de recaídas, de no encontrarme a mí misma. Siento que inauguro una nueva etapa de mi vida", claro que también destaca cosas positivas, como que "no me ha faltado el trabajo, he estado bien de salud, y el amor me ha acompañado".

Precisamente con respecto al trabajo, reconoce que "me ha dado sorpresas duras. Algunas veces he estado en cruzadas que no eran mías, y en medio de esa cruzada he tenido que defenderme y defender lo que estaba haciendo. Críticas injustas, pero que me han enseñado mucho", reflexiona en clara referencia a la guerra que se vivió en Mediaset entre productoras como La Fábrica de la Tele (Sálvame) o Unicorn.

Y es que al ponerse al frente de Así es la Vida muchos no le dieron ni el beneficio de la duda por ser el relevo de Sálvame: "A mí me cuentas que voy a vivir un momento tan clave y estar ahí en medio del triángulo de las Bermudas, no me lo esperaba".

Así las cosas, Sandra Barneda no tiene problemas en confesar que llegó a pensar en tirar la toalla: "En algún momento pensé que no podría con la presión. Y en algún momento pensé lo dejo. No estoy disfrutando, no me encuentro bien", sin embargo, "creo que he salido reforzada y que ha sido tan heavy la experiencia que ha sido el gran aprendizaje. No sabes lo que va a pasar, no depende de ti. Y desde ahí relaja y disfruta".