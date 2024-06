Impacto: Doña Letizia estalla en público, protesta y enmudece a Ángel Expósito

La Reina se sale del guión durante un acto institucional organizado por el Banco de Santander y que presentaba el director de La Linterna de COPE. Sorpresa y risas han sido mayúsculas.

La Reina Letizia se ha convertido en una ‘especialista’ en destacar en los actos públicos que preside. Ha acuñado un estilo propio y sus discursos están ya muy lejos de ser los acostumbrados políticamente correctos y que siguen el habitual anodino tono institucional que marcan los guiones.

La esposa del Rey Felipe sorprendía este martes 11 por saltarse precisamente el guión. Ocurría durante el acto de clausura en Madrid de la XVI Convocatoria de Euros de tu Nómina. La Reina, como es habitual en los actos que preside Casa Real, era la última en intervenir y antes de comenzar las palabras que tenía previstas se ha quejado y ha mostrado su su malestar por quedar relegada al último lugar en las exposiciones.

Lo ha hecho suplicando al presentador del acto, el director de La Linterna de COPE Ángel Expósito, con una reclamación en toda regla que, tras la sorpresa inicial, ha provocado las risas de los allí presentes.

“Estaba pensando que después de lo que hemos escuchado, y visto y vivido, es muy difícil ser la última. Ángel, cómo hemos comprobado todo lo que mandas, a lo mejor el año que viene puedes decidir que yo sea la primera y así todo es más fácil. ¡¿Cómo lo ves?!”, sugería decidida la monarca.

Al margen de la anécdota, la Reina ha agradecido a los implicados en el proyecto con unas cariñosas palabras: “…gracias, gracias a todos los que pensáis en los demás, a los que os ponéis en marcha para que el cambio sea real, para que una persona con síndrome de Down logre un trabajo estable, para que quien padece ELA tenga esperanza y haya investigación, más investigación, para que un joven con vulnerabilidad se sienta acogido, para que un niño con una enfermedad neurológica tengan el apoyo, todo el apoyo que necesitan en el colegio, para que una niña que ha sobrevivido a un cáncer no pase el resto de su vida cargando además con las secuelas que ha podido tener ese cáncer, para que una madre o una cuidadora, a menudo las dos cosas a la vez, tenga un respiro, para que un anciana o un anciano, sienta que no está solo y que no está abandonado…”

La actuación musical del coro Belter Souls con la canción Seasons of Love, puso fin a esta ceremonia y Doña Letizia compartió conversación con los participantes y asistentes.

La Reina, acompañada

Según cuenta Casa Real, acompañaron a la Reina, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el alcalde de Boadilla del Monte, Francisco Javier Úbeda; el presidente de Santander España, Luis Isasi; el secretario general y del Consejo de Administración del Grupo Santander, Jaime Pérez Renovales; el presidente de la Fundación Banco Santander, Rodrigo Echenique; el responsable Global Retail & Commercial, Daniel Barriuso; la directora de Recursos Humanos y Cultura, Santander España, Raquel Graciano y otros invitados.

En esta edición se han recaudado un total de 695.788 euros que proceden del fondo Euros de tu Nómina, que se financia gracias a las donaciones de los empleados de Banco Santander participantes en el programa y a la aportación del banco que iguala la cantidad aportada por los empleados.

Desde que se puso en marcha este programa solidario se han repartido 6 millones de euros entre 153 iniciativas de ONG en España y se ha ayudado a cerca de 650.000 beneficiarios, según informan desde La Zarzuela.