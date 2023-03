Las cámaras cazan a Belén Esteban cuándo se pensaba que no la estaban grabando

Dice el refrán que nunca es tarde si la dicha es buena, y la princesa del pueblo ha terminado "cayendo" a pesar de lo veterana que es y de todos los años de experiencia que lleva encima.

Además de las broncas, de hurgar en los secretos más inconfesables de los colaboradores, de las meriendas en plató, de las espantadas en directo (que con el nuevo código ético de Mediaset ya no se pueden practicar)... si hay un otro clásico dentro de Sálvame es el de pillar a alguno de los tertulianos echando una cabezadita en directo.

La última en sumarse a esta larga lista es toda una veterana pero que parece novata en estas lides. Y es que Belén Esteban también ha sido cazada por las cámaras cuando ella pensaba que no le estaban grabando y se echaba una siestecita. En realidad es la primera vez que se ve a la princesa del pueblo cayéndose de sueño en su programa, pero ya se sabe que nunca es tarde...

La propia Belén Esteban al verse en las imágenes grabadas por Miguel Frigenti, no pudo callarse y quiso defenderse: "Yo lo reconozco, es verdad que me eché una cabezada porque he venido tan reventada de los carnavales que en un vídeo me quedé así".