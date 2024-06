El verdadero motivo del tumbo radical de Bertín Osborne a golpe de comunicado

En un viraje absolutamente drástico de la historia, el cantante y Gabriela Guillén sorprendieron a propios y extraños con un texto conjunto que, sin embargo, ha despertado incógnitas nuevas.

A pocos días de someterse a las pruebas de paternidad, Bertín Osborne ha reconocido que es el padre del hijo de Gabriela Guillén. La expareja ha sellado la paz y, tras llegar a un acuerdo amistoso, han emitido un comunicado conjunto para hacer pública la paternidad del bebé y anunciar la decisión que ha tomado el artista respecto a su hijo.

Según el comunicado de marras: "Bertín Osborne ha querido hacer público el compromiso de dar el mejor futuro para el bebé que dio a luz Gabriela Guillén hace cinco meses, normalizando de esta manera la relación con la empresaria que fue en su momento pareja del cantante y mostrando la máxima responsabilidad con este menor. De esta manera, ha considerado imprescindible poner fin a una situación que no era beneficiosa ni para la madre ni para el bebé. Bertín reconoce que sus primeras reacciones ante esta situación "no fueron las más adecuadas" por su parte y quiere enmendar las mismas con hechos que permitan dar las mejores posibilidades al menor".

Bertín Osborne admite por primera vez que se equivocó en su primera reacción

Añade que "me equivoqué y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela se merece todo mi respeto y desde luego por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo", reconociendo por primera vez el error que cometió al desvincularse de su paternidad y declarar que no quería ser padre de nuevo ni ejercer como tal coincidiendo con el nacimiento del pequeño el pasado 31 de diciembre.

Un comunicado conjunto firmado por ambos en el que Bertín y Gabriela han querido además pedir "respeto" a los medios de comunicación para "poder proteger y preservar la imagen y la identidad del menor".

Un sorprendente e inesperado paso al frente del cantante de rancheras, que cinco meses después del nacimiento de su hijo ha admitido que se equivocó y ha anunciado su intención de enmendar su error asumiendo su responsabilidad como padre del pequeño, al que ha anunciado que quiere dar las "mejores posibilidades" para que crezca "en armonía" y alejado de cualquier "polémica".

Cabe recordar que tras el nacimiento del bebé y ante la polémica mediática en mitad de su ruptura, Guillén emprendió una demanda de paternidad para demostrar la filiación de su hijo y parecía que ya había hasta fecha para que se realizaran las pruebas de ADN.

Sin embargo, horas después del comunicado conjunto, una fuente muy cercana aseguró a Así es la vida que esta prueba “ya estaría hecha” y tendrían “los resultados”.

Según la reportera Andrea Suñé, ante la proximidad de la fecha en la que habrían sido citados para hacerse la prueba, el cantante habría decidido ponerse en contacto con su expareja para “adelantarlo” y así “no tener que cruzarse con la prensa y que no hubiese fotos”.

En otras palabras, que el comunicado que se envió este miércoles a los medios en realidad llevaba semanas "gestándose" para lanzarlo.