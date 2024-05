Kiko Jiménez "tortura" a sus rivales en Supervivientes con "ayuda" de la cúpula

El novio de Sofía Suescun llegó a la isla más famosa de Telecinco con el firme objetivo de dar juego y de no hacer prisioneros con tal de llegar a su objetivo mientras otros se van rompiendo

Tras una larga espera, Kiko Jiménez reveló los nombres de los compañeros que le iban a acompañar en la deseada barbacoa que consiguió como premio tras ser el gran vencedor en la noria infernal de Supervivientes, pero también a aquellos que no iban a disfrutar de la comida.

Con varios delantales y tenedores para repartir entre sus compañeros clasificándolos así en los que iban a comer junto a él y los que se iban a encargar de que la carne de la barbacoa estuviera al punto (en una especie de nada sutil tortura por parte de la organización del concurso de Telecinco), Kiko dio el privilegio de disfrutar del manjar a Aurah Ruiz, Pedro García Aguado, Torres y Marieta. Entre risas y muestras de cariño, Kiko compartía con ellos esta experiencia mientras había otros que no lograban ese puesto en la mesa... sino todo lo contrario.

De hecho, algunos de sus compañeros se quedaban con las ganas de disfrutar del banquete renegados a las labores de cocina pudiendo oler y ver la carne de cerca, pero sin probarla. Miri, Gorka, Ángel Cristo y Blanca fueron los elegidos por Kiko para encargarse de la parrilla y de que toda la comida estuviera a punto para sus comensales.

A pesar de la ausencia de Arkano en el momento de la decisión debido a su bajón anímico que le obligó a retirarse del programa durante algunos minutos, Kiko no se olvidaba de él enviándolo a "cocinas".

Arkano, absolutamente roto, pone en peligro su continuidad en Supervivientes

Precisamente Arkano fue otro de los grandes protagonistas del Conexión Honduras de este domingo después de más de 70 días de concurso. Totalmente superado por la dureza del reality, antes de enfrentarse a la prueba por la recompensa de esta semana, el rapero rompía a llorar mientras repetía una y otra vez que "no quiero estar aquí. No quiero. No quiero. No quiero". Con la voz temblorosa, aclaraba que "no quiero estar aquí, no tiene sentido para mí". A pesar de los intentos de Sandra Barneda desde el plató de Madrid por dialogar con él, se limitaba a decir que "es tiempo perdido para mí estar aquí, tiempo que no vuelve. No quiero estar aquí".

Arkano está asqueado del gran tinglado. No para de decirlo “qué asco, me dan asco”. El pobre pensaba que iba a un concurso de supervivencia y se ha encontrado en un teatrillo de mal gusto guionizado donde matan por 1 minuto de tele. #ConexiónHonduras11 pic.twitter.com/YDsOuQ1mCx — Curcumina (@curcummina) May 19, 2024

El superviviente, en un intento por no preocupar de más a su familia, aclaraba que simplemente ha llegado al límite y transmitía sus deseos de hablar con el programa para "que me diga cuánto tengo que pagar por irme de aquí" porque esta experiencia "es un infierno". Fue entonces cuando Laura Madrueño le indicaba que abandonara la zona de juegos y el concursante salía de playa para ser atendido por el equipo de psicólogos del programa.

Tras varios minutos fuera de cámaras, Arkano volvía a hablar con Barneda anunciando cuál era la decisión que había tomado, marcharse de la isla. Visiblemente derrotado, reconocía: "No puedo más, esto es un infierno, para mí es un infierno mental. El no poder más, llegar a explotar y no poder seguir adelante, lo siento mucho, no quiero perjudicar al programa, estoy súper agradecido pero no puedo más. Quiero irme, quiero ir a terapia, que lo necesito y arreglar muchas cosas".

Intentando convencer a su compañero y amigo, Laura Matamoros (ya en Madrid tras su segunda expulsión en esta edición) tenía la oportunidad de hablar con Arkano para madurar mucho más la decisión del abandono consiguiendo que aguante 48 horas más para tomar una decisión definitiva. Finalmente, aceptó esos dos días más para pensar su futuro en Supervivientes y así poder disfrutar de la visita de su madre en la isla, una visita que por el momento desconoce.

Arkano va aguantar 48h para tomar la decisión final y supongo qla visita d su madre va a ayudar a ello, pero quiero compartir éste gran mensaje q ha dado sobre la importancia d la salud mental y aplaudir a @SandraBarneda x el tacto q tuvo en esta conversación!#ConexiónHonduras11 pic.twitter.com/I4PKl2kq0Y — Dramacotilla ❤️‍🔥 (@DramaCotilla) May 20, 2024

Sin duda, una noche de emociones que este domingo se saldó de manera exitosa para Telecinco con un 15.7% de cuota de pantalla delante de 1380.000 espectadores, sus cifras más altas desde el pasado 28 de abril para Supervivientes: Conexión Honduras y por delante de todas las demás cadenas.

La que más se acercó fue La 1 de TVE con la película de James Bond Spectre y un 12.6% y 1.427.000 mientras Antena 3 cosechó un 9.2% y 959.000 para Secretos de Familia.