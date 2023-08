La abogada de Daniel Sancho baraja un giro de 180 grados en el caso de asesinato

La letrada contratada por el padre del asesino confeso para que sea portavoz de la familia está a la espera de recopilar las diligencias para armar la defensa de su defendido.

El revuelo mediático en torno a la investigación sobre la trágica muerte de Edwin Arrieta ha obligado a la familia de Rodolfo Sancho a alejarse de la atención pública y ha designado a Carmen Balfagón como su portavoz. Con el propósito de ofrecer información actualizada sobre el caso, la familia confía en la capacidad de Balfagón para comunicar en su nombre.

Carmen Balfagón, abogada y portavoz de la familia, señaló que el caso "podría dar un giro importante, de 180 grados", lo que mantiene a todos expectantes ante posibles novedades. Europa Press tuvo la oportunidad de entrevistar a Balfagón, quien respondió sin dudar a cada una de las preguntas.

La abogada afirmó que la familia se encuentra en un estado emocional difícil: "Bueno, pueden imaginarse cómo es, no necesito describirlo, es una situación complicada, es lógico".

Respecto a los siguientes pasos que están tomando los abogados en el caso, explicó que esperan obtener las declaraciones de Daniel en los próximos días para llevar a cabo sus propias investigaciones: "Por ahora, estamos contactando con el caso, ya que se ha hablado mucho en los medios, pero aún no hemos tenido ninguna actuación policial ni judicial. Obviamente no es el momento, pero no tenemos ninguna actuación policial. Entonces, en los próximos días, intentaremos hablar con el abogado, con el colega que está defendiendo a Daniel en Tailandia, para que nos proporcione los documentos que ya debe tener, como todas las declaraciones, y comenzar a organizar, lo que aquí sería un sumario, las diligencias, comenzar a organizarlas".

Por otro lado, Carmen Balfagón compartió su teoría de que el crimen no fue cometido únicamente por Daniel Sancho: "He dicho que él no pudo haberlo hecho solo y lo dije desde el principio. Así que quiero ver sus declaraciones y las diligencias, porque hay otras diligencias policiales que deben ser entregadas a la defensa y, una vez que se complete ese informe policial, la defensa lo tendrá. Quiero ver qué se ha investigado".

En relación con la posibilidad de extraditar a Daniel Sancho a España, Balfagón explicó: "Por supuesto, es una opción que debemos explorar, ya que existe la posibilidad de extradición con Tailandia. Claro que habrá que investigarlo, pero en este momento, en el punto en el que nos encontramos, no sabemos nada, solo lo que nos han contado ustedes y los colegas que estuvieron allí. Necesitamos saber, ver y entender qué se ha hecho en términos de investigación policial en este caso".

Balfagón también expresó su opinión sobre las declaraciones dadas por los familiares de Edwin Arrieta a los medios de comunicación: "No voy a opinar sobre eso, me parecen comprensibles, eso es lo que hay, aquí hay una víctima real, una persona que ha fallecido, y no voy a intervenir en eso".

Además, aclaró que, por el momento, Rodolfo Sancho no tiene planes de viajar a Tailandia: "Supongo que no, pero insisto en que nuestro papel es primero ser portavoces, porque es natural, ellos no están en condiciones de atender a los medios en este momento. Y lo segundo y más importante, sobre todo, es nuestro papel, que es ver qué está sucediendo en Tailandia en términos de acciones policiales".