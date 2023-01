Carmen Borrego en el ojo de las noticias que se filtran sobre las Campos

Hay grabaciones que se realizaron sin ser saberlo la presentadora. A traición. La diferencia es que no fueron grabadas por Gustavo. Son otras 2 personas las mentes brillantes y maquiavélicas

Difícil semana se avecina para la familia Campos. Muchas dudas sobre lo comentado estos últimos días en el programa donde trabajan las dos hijas de María Teresa Campos, Terelu y Carmen. Y una víctima, Gustavo Guillermo, el hombre de confianza de la comunicadora malagueña.

Carmen Borrego admitió la posibilidad de que fuera él la persona que había traicionado a su madre. Buen papel el de aquella tarde. Ella es conocedora de que Gustavo nunca fallaría a su jefa con la que lleva trabajando 30 años.

No saca la cara por él. Un día después la llama sinvergüenza en un mensaje de móvil. Tendrá sus razones y tendrá información para utilizar ese calificativo. Quien conoce bien a Gustavo sabe que esas palabras no pertenecen a su vocabulario del día a día. Lejos de su realidad. Tan sólo se produce cuando las circunstancias sobrepasan la normalidad. La semana pasada sucedió.

Carmen Borrego despierta muchas sospechas dentro y fuera de su programa

Carmen Borrego está en entredicho. Fuera de su programa y dentro. Entre sus compañeros muchas sospechas sobre ella. Señalan que podría ser la que filtra la información de su familia a revistas para que se publique. Con cheque, claro. Al momento o tiempo después. El dinero es el mismo. Es información. Y es vendible. La última noticia delata al topo.

La revista Lecturas publica el miércoles pasado la portada del ingreso y posible enfermedad de Teresa Campos. Lo curioso de este tema es que las revistas de los miércoles cierran sus contenidos los lunes a última hora. No martes. El martes no daría tiempo para la edición del miércoles.

Es ese mismo lunes cuando la revista Lecturas cuenta con la información del ingreso que se produciría un día después. Teresa Campos aún no ha ingresado. Alguien se adelanta a contar a la revista que dirige Luis Pliego lo que sucederá en las próximas horas. Llega a más. Da la información de los "problemas neurológicos" de Teresa Campos. Hasta el momento todo era una anemia según comentaba Terelu en la puerta de la Clínica La Luz el martes por la tarde.

Ni Gustavo Guillermo ni Terelu Campos son los filtradores

Gustavo Guillermo no ha filtrado. Terelu tampoco. Todo apunta a Carmen Borrego. El resto de la familia de las Campos aún no está en estos menesteres menores de venta anticipada. El tiempo lo confirmará. Este negocio se empieza a convertir en la mantis religiosa. Se matan entre ellas. Y ellos.

Las grabaciones secretas de la casa de Teresa Campos son ciertas. Hay grabaciones que se realizaron sin ser conocedora la presentadora. A traición. La diferencia es que no fueron grabadas por Gustavo Guillermo. El día que se hagan públicas se escuchará a la presentadora pero no con quien hablaba. Y no es Gustavo. Son otras dos personas las mentes brillantes y maquiavélicas.