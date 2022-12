Guillermo Bárcenas y Loreto Sesma “finalizan” su noviazgo de la mejor manera

El cantante y la poeta han dado un gran paso tras cinco años de relación pasando por el altar, donde se darán el sí quiero, para convertirse en marido y mujer en compañía de los suyos.

Toda relación de novios tiene su punto y final, aunque tirando de metáforas, puede ser punto y seguido. Eso es, precisamente, lo que harán Guillermo Bárcenas y Loreto Sesma el próximo verano. La pareja, según ha podido saber ¡Hola! se va a casar y ya se encuentran organizando su boda, en la que estarán rodeados de sus familiares. Será una ceremonia civil a la que asistirán los amigos de ambos, vinculados a sus respectivas profesiones.

De esta manera, la pareja pondrá el broche de oro a cinco años de relación en los que ambos han crecido tanto en el terreno profesional como personal y se han apoyado en los difíciles momentos que han atravesado. Este año, sin ir más lejos, Loreto perdía a su padre el pasado julio, mientras que el cantante de Taburete volvía a reunirse estas navidades con sus padres, Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias, que recibían un permiso penitenciario para poder celebrar estas fechas con su hijo.

Broche de oro para finalizar un año agridulce

Con este anuncio, la pareja formada por el cantante y la poeta, además de periodista y directora de marketing de la agencia de comunicación que lleva el grupo de su novio, ponen un poco de alegría al año tan agridulce que han pasado. Pero no todo ha sido tan malo, pues hace unos días, en la citada revista, Guillermo contaba que "lo mejor de este año es haber podido dar setenta conciertos porque creo que es un logro espectacular".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Guillermo Bárcenas (@guillermo.barcenas)

Aunque ya tienen un claro propósito para 2023, la pareja también tiene sus "retos" individuales para el nuevo año: "He empezado hace un par de semanas a ir al gimnasio, que pensé que en la vida lo iba a hacer. Y mi reto es que no sea cosa de dos semanas", comentaba Guillermo, quien acaba de lanzar su nuevo disco, Matadero 5, y hará gira. Mientras que Loreto desvelaba que va a "acabar el libro con el que me llevo peleando ya un tiempo y que a mi editora le haría muy feliz".