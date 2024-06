Lo que une a Ana Rosa Quintana, Teresa Campos, Marta Riesco y Antonio David

La que fuera última pareja del padre de los hijos de Rocio Carrasco ha regresado. Y no pudo evitar recordar lo que le sucedió hace un año cuando fue despedida de la productora de Ana Rosa

La que fuera última pareja del padre de los dos hijos de Rocio Carrasco ha regresado. Lo ha hecho después de un año. Y ha sucedido en Valencia donde anoche le entregaban un premio. Marta Riesco al subir al escenario recitó una oda a la felicidad. Y no pudo evitar recordar lo que le sucedió hace un año cuando fue despedida de la productora Unicorn de Ana Rosa Quintana. El juicio por el despido tendrá lugar el próximo 20 de junio. No han llegado a un acuerdo.

Marta Riesco solicita en su demanda la nulidad de pleno derecho de su despido. La productora está dispuesta a llegar al despido improcedente. La diferencia entre uno y otro es que en el segundo se indemniza pero no hay obligatoriedad de reincorporar en su puesto de trabajo. En la nulidad es readmisión inmediata. La justicia decide. Faltan 20 días. Con toda probabilidad habrá acuerdo minutos antes de entrar a juicio.

Marta Riesco anoche recordaba al recoger su distinción en la I Edición de los Premios Mediterrani que en un año fue despedida y dejada por su novio, David Flores. En aquel momento pensó en tirarse por la ventana. No fue así y encontró luz al final del túnel. Y este sentimiento lo quiso compartir con los asistentes. Fue en tono de humor. Distendía y atrevida. Una actitud que ha demostrado en los últimos años.

Marta Riesco regresa a la televisión. Será en TEN, canal que emitirá a partir de este lunes el nuevo Sálvame. La ex novia de David Flores se une a sus enemigos. Lógica aplastante. Y mucha psicología. Si el enemigo de enfrente común es mayor, los menores de los enemigos se unen para hacer frente. O muro. Ahora Marta Riesco será compañera de Belén Esteban y María Patiño. En esta segunda parte de la historia podrá contar cómo fue el salvaje enfrentamiento que mantuvo Riesco con Esteban en la puerta de la mítica y ya desaparecida Muralla el día que se engancharon como "gatas en celo". Aquello fue tapado por Telecinco. Los programas de ambas colaboradores decidieron no emitir lo sucedido. Palabras fuertes. Muy fuertes.



ESdiario ha podido conocer que Marta Riesco en esta entrevista no tiene pelos en la lengua. Contará cuál es el motivo que aparece en la demanda de despido. Y por supuesto cómo fueron los últimos días de relación con Antonio David Flores. Un fin de semana intenso y después punto y final. Marta Riesco se quedó como Teresa Campos en el andén de Penélope. Solas y abatidas. A Marta le sucedió en su casa lo mismo que a la Campos en Atocha Renfe mientras no llegaba su amor procedente de Málaga. Uno se fue y el otro no llegó.