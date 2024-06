Después de Marta Riesco, Olga Moreno: crecen los disgustos para Rocío Carrasco

Hubo un tiempo en el que la hija de Rocío Jurado no tenía quien le tosiera en la pequeña pantalla. Después de la "limpieza" las cosas han cambiado mucho y van a peor para ella incluso.

Hubo un tiempo en televisión, concretamente en Mediaset, que Rocío Carrasco era la reina de los contenidos y gozaba de todos los apoyos, hasta el punto de que se tachaba de "negacionista" a quien dudara de sus argumentos e incluso podía ser motivo de expulsión de plató del programa correspondiente.

Sin embargo, desde que Telecinco hizo "limpieza" y aumentó la lista negra de nombres con el posterior cierre de Sálvame han cambiado mucho las cosas.

Y ahora la hija de Rocío Jurado lleva unos días que no gana para disgustos televisivos. Después de que el nuevo Ni que Fuéramos Shhh (sustituto de Sálvame ahora en la cadena TEN) recuperara a la exnovia de Antonio David Flores, Marta Riesco, ahora ha sido la propia Telecinco la que ha confirmado que recupera a otra ex del ex de Rocío Carrasco.

Se trata de una de las principales enemigas de la mujer de Fidel Albiac: Olga Moreno. Famosa se hizo su frase en la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva refiriéndose a la segunda esposa de Antonio David: "No tiene coño", clamó entonces contra Moreno.

Olga Moreno, nueva concursante oficial de Supervivientes All Stars

Pues bien, si no tuviera suficiente con tener que ver a Riesco en el nuevo Sálvame hablando de su exmarido y de su hija (con la que no se habla desde hace siglos) ahora tendrá que volver a ver a Olga porque Mediaset ha confirmado que se convertirá en concursante oficial de la nueva edición Supervivientes All Stars, en la que ya figuran nombres como el de Sofía Suescun.

Carlos Sobera fue el encargado de revelar este nuevo nombre que entrará a formar parte de esta nueva aventura. "Yo voy a vivir el momento, a disfrutarlo y que sea lo que Dios quiera" reconocía Moreno desde el plató.

Tras haber ganado su edición acumulando hasta 11 collares como líder, la ex de Antonio Daavid hablaba sobre cómo se enfrenta a esta nueva aventura: "Yo estoy tranquila, sé que no voy a ganar pero lo voy a intentar, voy a disfrutar, divertirme, tengo muchas ganas de disfrutarlo". Consciente de que en esta nueva aventura no todo depende de uno mismo reconocía: "Estoy muy contenta, no me puse mala gracias a Dios y para Honduras".

Sofía Suescun Vs Olga Moreno: amigas contra enemigas de Rocío Carrasco

Después de conocer algunos de los nombres de los concursantes que competirán con ella por el gran premio como es el caso de Sofía Suescun, Adara Molinero, Bosco Martínez-Bordiú o Logan Sampedro, reconocía: "Son gente muy fuerte".

No se puede olvidar a todo esto que hace unas semanas, coincidiendo con el cumpleaños de Rocío Carrasco y el lanzamiento de su nueva línea de cosméticos, el gran público pudo descubrir la estrecha relación de amistad que la hija de Rocío Jurado tiene con Sofía Suescun, que ahora coincidirá en el nuevo reality de Telecinco con una de sus grandes enemigas: Olga Moreno. Vamos, que pueden saltar chispas en la isla... una vez más.