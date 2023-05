María Esnal, rotunda: "Unicorn ha vetado a todos los colaboradores de Sálvame"

La periodista anuncia que la productora de Ana Rosa no contará con ninguno de los protagonistas del programa, pese al chascarrillo del Kiko Hernández de que "nos van a cambiar de cadena".

Maina Esnal, colaboradora de las publicaciones La Razón y Semana y de los programas ‘Viva la Vida’ y ‘Estando Contigo,’ ha augurado un futuro muy negro para la plantilla de plató del próximamente extinto ‘Salvame’. “Unicorn (la productora de Ana Rosa que se va a encargar de las tardes de Telecinco) los ha vetado a todos”, ha sentenciado.

“Cambia de emisora, como nosotros” 🤔 Cuidado con estas palabras de Kiko Hernández en #SalvameAlgodonDeAzucar #SalvameNoSeToca11M pic.twitter.com/g01yMSL7UW — Bericos (@BericosYouTube) May 11, 2023

En un capítulo de ’Telesalseo’, que presenta Javi Oliveira, la colaboradora ha desvelado que lleva varios días hablando con personas que trabajan en programas de La Fábrica de la Tele’ y todos coinciden en que el futuro está muy negro.

“Hoy he estado hablando con dos compañeros de ‘Socialité’ y ‘Todo es mentira’ que me han dicho que no saben siquiera si el reportaje que están haciendo hoy se va a emitir mañana, o sea que imagínate cómo están las cosas. Pero que no les han dado ningún tipo de explicación de momento”, explicaba Esnal.

7. Bomba! Marina Esnal afirma que han vetado a todos los colaboradores de Sálvame, no estarán en ningún programa de Unicorn. Socialité y Todo es Mentira penden de un hilo Kiko Hernández insinúa que podrían cambiar de cadena pero no tienen cabida en Antena3 ni en las autonómicas pic.twitter.com/9tQKCEwPIL — Paola Calvo (@PaolaCalvo16) May 12, 2023

Ferré llama la atención de Marina sobre unos segundos del último ‘Sálvame’ de esta semana, que ha pasado muy desapercibido, en el que Kiko Hernández mete una cuña mientras habla una invitada del programa. “Tú lo que haces es cambiar de cadena, como nos van a hacer a nosotros, que nos van a cambiar de emisora”, indica el colaborador mientras que desata las carcajadas de los presentes.

Ferré se pregunta si este chascarrillo es porque la gente va a tener que cambiar de cadena al no encontrar ya a ‘Sálvame’ en la parrilla de Telecinco o porque cabe la posibilidad de que formato cambie a otra cadena.

Marina Esnal lo tiene claro: “Que el formato se venda a otra cadena. Antena 3, no, no, no. Hoy me han contado dos colaboradores que han vetado a todos los protagonistas de ‘Sálvame¡ en Unicorn. No va a haber ni uno en ninguno de sus programas”.

🔥 DEMOLEDORA, Ana Rosa contra el estafador de Pedro Sánchez. pic.twitter.com/GRZG9dYXUn — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) May 8, 2023

La periodista plante como posibilidad las plataformas de pago, “pero Antena 3, rotundamente no. ¿Las autonómicas? Ni de coña, yo que trabajo en una, ya te digo que no. ¿Telemadrid? Estando Ayuso, eso sí que es imposible. Sí que Telemadrid ha tenido programas de corazón, pero una cosa es hacer ‘La Redacción’, que era muy blanquito, y otra hacer un ‘Sálvame”.

Sergi Ferrer vuelve a las palabras de Kiko Hernández sobre el cambio de emisora y María dice que ”yo creo que es una forma de hacer humor. Kilo Hernández no es que esté metido en la cúpula, a Kiko no le han echado ni se lo han planteado porque saben que tiene mucho que contar. No les interesa, prefieren tenerle ahí calladito. Kiko sabe mucho y no le iban a largar de ahí ni de broma. Pero a ver lo que pasa ahora. Yo creo que este formato está muerto”.