Los 4 problemas que amenazan la boda de Kiko Matamoros y Marta López in extremis

En la recta final hacia el gran día de los dos tortolitos han surgido algunos incovenientes, unos más previsibles que otros, que pueden empañar lo que prometía ser una ceremonia inolvidable.

En la recta final hacia la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo de la que tanto tiempo se lleva hablando han surgido algunos problemillas de última hora que pueden empañar el día más feliz de la parejita.

Y es que además de las previsiones meteorológicas nada halagüeñas (puede que caiga una tormenta), la exclusiva del vestido de novia se ha visto en un segundo plano y encima el colaborador de Sálvame ha tenido que leer los incendiarios titulares que ha dado su ex, Makoke, por no hablar de las sonadas ausencias que marcarán tan magno evento.

Cabe señalar que Matamoros avisó que solucionaría el problema de la exclusiva haciendo algo que nadie había hecho y cumplió su palabra: para evitar que por la calle les hicieran fotos y las publicaran en redes o en medios, la novia mostró dos días antes su secreto mejor guardado, el vestido. A saber, un diseño exclusivo para ella, con corte sirena, manga larga y un espectacular escote en la espalda.

Lo que seguramente no esparaban los novios era que su exclusiva se vería empañada por la de Makoke. La exmujer de Kiko dio una entrevista en la casa de su primer marido, Javier Tudela, y se mostró muy crítica: "No me interesa, ahora que se casa por la Iglesia y con Dios por testigo, espero que le vaya mejor y no mienta".



Además, Makoke se manifestaba aliviada ante el fin del programa en el que trabaja su ex: "Se han dicho cosas, he llorado por mi familia, no por mí. Ahora que se acaba Sálvame para mí será un alivio".

Kiko Matamoros y Marta López se enfrentan a las ausencias y el mal tiempo

Por si fuera poco, la boda se celebrará con sonadas ausencias del equipo del magacín de Telecinco, ya que Matamoros ha invitado a todos aquellos a los que tiene cariño y aunque muchos irán, como Terelu Campos o Kiko Hernández, otros no. Un ejemplo son Lydia Lozano, María Patiño o Carmen Borrego.

Lo que no podían haber previsto tampoco los novios es que llueva en Madrid y, peor aún, la probabilidad aumenta a la hora en que Kiko y Marta acudan a la Basílica de San Miguel, donde se celebrará la ceremonia religiosa...