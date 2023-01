Carlos Sobera abochorna a Tom Brusse en Telecinco y Clint Eastwood le destruye

Viejo conocido del maravilloso mundo de los realitys de la cadena de Mediaset, el francés nunca defrauda cuando pone un pie en algún plató y el veterano presentador lo sabe muy bien...

Noche de gala de Pesadilla en el Paraíso y parece que el reality de Telecinco que presenta Carlos Sobera no termina de convencer al respetable del todo en su segunda edición. Tanto es así que la de Mediaset tuvo que conformarse este jueves con un 9.6% de cuota de pantalla ante 918.000 espectadores. La segunda opción de la noche, una vez más por detrás de Antena 3, que esta vez recurrió al cine y la película de Clint Eastwood, Mula, para volver a liderar con un 11.9% y 1.067.000.

De poco le sirvió a la de Mediaset que Carlos Sobera destapara a un viejo conocido de la cadena como es Tom Brusse desvelando con quién estuvo tonteando durante la gala.

Tom Brusse, un súper clase que nunca defrauda en los realitys de Telecinco

El presentador, después de ver un vídeo hizo un apunte sonrojando al francés: "Mientras los demás lo estábamos viendo Daniela y Tom se estaban intercambiando los teléfonos". Israel Arroyo fue más lejos y dio más detalles de lo que estaba sucediendo entre ellos.

"Voy a ser super clara, lleva toda la semana mensajeándome por Instagram", aseguró Daniela sobre Tom, que no dudó en reaccionar: "¿Qué voy a hacer si es guapísima?".



Y esto no se ha acabado aquí, ambos bailaron una bachata en el medio del plató. Israel afirmó que, conociendo a Daniela, sabe que "le gusta Tom Brusse bastante". Y ella hizo una reflexión de lo más sincera: "Liarme con Tom es la crónica de una muerte anunciada pero, ¿ por qué no?".