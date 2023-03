Lequio da un vuelco inesperado y radical a la maternidad de Ana Obregón

Hasta ahora se había dado una versión sobre el nacimiento del bebé de la presentadora que apuntaba directamente tanto a su ex como su hijo fallecido pero las cosas han cambiado del todo.

Llamativo cambio de actitud el que ha adoptado Alessandro Lequio respecto a la sorprendente decisión de Ana Obregón de convertirse en madre por maternidad subrogada a sus 68 años de una niña que, para muchos, ha venido a devolverle las ganas de vivir que perdió con el fallecimiento de su hijo Aless en mayo de 2020.

Si este miércoles, tras la publicación en la revista ¡Hola! de las imágenes de la bióloga abandonando el 22 de marzo (ya que su hija nació el 20) el hospital de Miami con su pequeña Ana en brazos, el italiano se limitaba a asegurar que él lo sabía "todo" sobre los planes de su ex y a dejar claro que es un tema sobre el que no pensaba pronunciarse "ahora ni nunca", este jueves se mostró de lo más hablador en El programa de Ana Rosa.

Lequio defiende el debate que se ha organizado con la gestación subrogada

Incapaz de disimular su disgusto, Lequio ha afirmado que "es normal" que la maternidad tardía de la presentadora y por gestación subrogada (que ha desatado durísimos ataques contra ella) "cree un estado de opinión y hay que respetarlo".

"Es inevitable" añadía al tratar en el programa las críticas que Ana está recibiendo por convertirse en madre de nuevo a los 68 años, dejando entrever que él tampoco está de acuerdo con su decisión: "Hay padres con 60 y tantos años, ¿pero son padres solos o con pareja? ¿Y qué edades tienen sus parejas? Porque Papuchi fue padre con 90 pero su mujer tenía 40" ha respondido a Beatriz Cortázar cuando esta ha criticado que no se mida igual a los hombres y a las mujeres que tienen un hijo mayores.

Además, y para sorpresa de todos, Lequio ha reculado y ha revelado que "no sabía todo" lo relacionado con la maternidad de Obregón. "Me está contando cosas de las que no estaba al tanto evidentemente. Mi conocimiento llega hasta cierto punto" ha explicado, desvelando que "fue recientemente cuando tuve conocimiento de toda esta historia. Hay un trámite intermedio del que no sabía nada y me he enterado ahora".

Lequio pone en duda que algunos amigos íntimos de Ana Obregón no supieran nada

Respecto al secretismo con el que Ana ha llevado sus planes de tener un bebé (se ha dicho que solo lo sabían sus hermanas Celia y Amalia y el propio Alessandro) el italiano lo ha puesto en duda y enfadado ha dejado claro que "todos los que rodean a Ana hablan". "Nadie se cree que Susana Uribarri y Ra no supiesen nada" ha asegurado, dejando claro que si se ha filtrado la noticia no ha sido por él: "Yo no he contado nada y ella lo sabe".

Poco después, Ana Rosa ha preguntado directamente a Lequio si todo esto le está removiendo el dolor tremendo por la muerte de su hijo Aless. Algo que muy afectado ha reconocido: "Sí, por supuesto. Mi bandera siempre ha sido el silencio y seguirá siendo el silencio. Somos distintos. Ana está hecha de una manera; nadie es mejor, pero vivimos las situaciones de una manera distinta porque estamos hechos de una pasta distinta".

"Cada uno lo vive de una manera. Yo lo vino más íntimo y Ana de una manera más abierta, y la verdad es que me encantaría ser más como ella pero no... la gente que me conoce y sabe y conoce la relación que yo tenía con mi hijo, entonces puede entender como yo puedo estar" ha confesado, admitiendo que es "imposible" dejar de pensar "un segundo de su vida" en la falta de Aless.

Por último, Alessandro ha tachado a Ana de ser una "contradictoria" y de no entender las declaraciones que concedió a Icon, del diario El País hace tan solo 17 días asegurando que estaba fumando más que nunca porque ya no le importaba lo que pudiese pasarle. "No se entiende si en pocos días iba a nacer la niña. Yo creo que lo ha hecho para despistar" ha afirmado.

Lequio sostiene que alguien del entorno de Obregón filtró su maternidad a la prensa

Tras el programa, el italiano atendió a los reporteros y se reafirmó en sus declaraciones, asegurando que está convencido de que alguien del entorno de Obregón filtró su maternidad a la prensa: "Cristina Tárrega hace tres semanas me preguntó por el asunto así que eso quiere decir que de alguna parte tenía que haber salido, ¿no?".

"Pensaba que solo lo sabíamos sus hermanas y yo y mira, hay más gente" ha añadido, cargando sin nombrarlos contra dos de los mejores amigos de la presentadora, Susana Uribarri y Raúl Castillo, Ra, al dejar claro que "me molestan todas estas personas que salen diciendo yo no sabía nada, que lo supe ayer. No, seguramente no es así".

Además, aunque su intención es "no hablar más del tema", sí aclaró que no se mostró crítico por la edad a la que Ana decidió volver a ser madre: "No, en absoluto. Eso es una interpretación vuestra. Yo no he dicho nada ni voy a decir nada, gracias", zanjó, dejando en el aire si está feliz por Ana.