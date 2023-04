Un mítico de TVE destapa el verdadero estado de salud de Concha Velasco

En los últimos tiempos, mucho se ha hablado de la situación en la que se encuentra la actriz y de la actitud de sus hijos y de su hermano. Ahora, alguien que la conoce bien se ha pronunciado

En los últimos tiempos la salud de Concha Velasco ha acaparado más de un titular. La actriz, uno de los rostros más populares de nuestro país, atraviesa por un momento delicado y, a sus 82 años y con importantes problemas de movilidad, sus hijos han decidido limitar las visitas en la residencia en la que vive a las afueras de Madrid para no alterarla.

Una tranquilidad que se ha visto perturbada después de que Giorgio Aresu revelara en el programa Fiesta que la artista estaría triste y decepcionada con su único hermano, Manolo Velasco, porque no va a verla ni se interesa por ella.

Una información sobre la que el hijo de Concha, Manuel Velasco no se ha pronunciado públicamente y tras la que uno de los grandes amigos de la vallisoletana, Pablo Sebastian, ha roto su silencio para contar cuál es el verdadero estado de salud de la actriz y salir en defensa de su hijo: "Yo lo que sé es que Manuel es un encanto y cada vez que le digo voy a ver a tu madre, nunca me pone problemas. Siempre me dice que sí. Me dice llévale pastas de chocolate que es lo que más le gusta" afirma, desmintiendo así que hayan prohibido a sus amigos que vayan a verla.

Miguel Sebastian habla de Concha Velasco y de su hijo

Dejando claro que "adora" a Concha, el mítico pianista de Cine de barrio de TVE ha reconocido que está "delicada de salud". "Se quedó chiquitita, tiene problemas de movilidad. Yo me acuerdo del día que fui, me dijo ayúdame, estaba sentada viendo la tele, para recostarla tuve que cogerla con cuidado de que no se cayera y ponerla en la cama, ella solita no podía. No se sostiene bien y va en silla de ruedas" ha confesado emocionado, recordando que aún con los 82 años que tiene actualmente la inolvidable chica yeyé "Sara Montiel trabajaba conmigo con tacones y pintada como una puerta, no todos los 82 años son iguales".

Sin embargo, y a pesar de lo delicado de su físico, Pablo Sebastian aseguró que "Concha de la cabeza está muy bien". "Nos pusimos a cantar eso de "mamá quiero ser artista", se acuerda de todo y me dice que fue muy feliz trabajando conmigo. Yo le canto, le cuento películas...", añadió, matizando que no solo él va a verla y que la artista no se siente sola como se ha dicho: "Tiene muchos amigos que van, muchos actores y a veces el hijo tiene que pararnos porque queremos ir todos. Le encanta que la vayan a visitar".

Por ello, aunque "hay veces que le hacen análisis y tiene que ser hospitalizada y ahí es cuando la gente dice que está más delicada, que yo sepa de momento tenemos Concha" afirmó rotundo.

Una situación muy diferente a la de Carmen Sevilla, a la que reconoció que no puede ir a visitar porque su hijo, Augustó Algueró, no se lo permite: "A veces te lo dice de malas maneras. Se ve que le exigen ir y él dice que no, no se puede y cuelga el teléfono".