Blanca Paloma da por cerrada la etapa eurovisiva con un mensaje sorprendente

Después de muchos dimes y diretes de los especialistas en Eurovisión sobre la escasa conexión de Blanca Paloma con el público en su actuación en la gran final y la enorme decepción que sufrieron los fans con la organización del evento más que por la actuación de la cantante española, se ha producido un hecho muy curioso que muestra la calidad humana y profesional de la ilicitana.

Los cinco votos recibidos por parte del público eurofan, que no llegó a entender la apuesta de Blanca Paloma, la abocaron a un décimo séptimo en el certamen eurovisivo, que desató una gran tormenta entre los más cercanos a la cantante.

Sois muchos los que me estáis escribiendo para darme animo,

Muchas gracias de corazón,pero este mensaje es para animaros yo a vosotros🕊



Many of you have been writing to cheer me up. Thank you from the bottom of my heart,but with this message I’d like to cheer up all of you🤍 pic.twitter.com/EwCVpwAOZx