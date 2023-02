El piropo con el que la Reina Letizia se metió en el bolsillo a Carmen Lomana

La celebrity más "pija" de la pequeña pantalla tiene una "debilidad" y parece que la esposa de Felipe VI lo "sabe muy bien", a juzgar por las confesiones que hizo con gran éxito de público.

Poco ha hecho falta para que Carmen Lomana cambiara radicalmente su opinión sobre la Reina Letizia. La celebrity más pija de la pequeña pantalla patria se ha mostrado en muchas ocasiones muy crítica con la esposa de Felipe VI sin embargo ha cambiado radicalmente tras encontrarse con la Monarca en ARCO.

Así se lo confesó este domingo a Emma García en el Fiesta de Telecinco, donde desveló en exclusiva qué fue lo que le dijo Doña Letizia en la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid "Se acercó a mí y me dijo que estaba muy guapa, yo le dije que ella sí que estaba guapa, y ella me respondió que yo más. Cuando ya se despedían ella y el Rey Felipe, Doña Letizia volvió a mirarme y con una sonrisa muy cómplice me lanzó un beso, yo se lo devolví".

Mano de santo, que se suele decir, porque desde este encuentro no solo ha cambiado su opinión crítica, sino que se declara completa y absolutamente fan de la Reina: "Me parece una mujer extraordinaria, bellísima y encantadora, he llegado a sentirme un poco mal por haberla criticado".