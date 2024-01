Lo que han ofrecido a Bárbara Rey por destrozar a su hijo no le quita el hambre

Mucho se está hablando del culebrón que no cesa tras las bombas de Ángel Cristo Jr. sobre su madre y las especulaciones y sospechas sobre la vedette la han llevado a tirar de la manta...

Hartas de se juzgue su dolor y se especule con que su guerra televisada con Ángel Cristo Jr. pueda ser un montaje familiar para ir a los platós y ganar dinero, Bárbara Rey y Sofía Cristo han dado un golpe sobre la mesa.

La gota que ha colmado el vaso, que la gente ponga en duda que la vedette lo está pasando mal después de sus imágenes cantando y bailando su icónico tema Marionetas de cartón en el cumpleaños del diseñador Eduardo Navarrete.

Primero era Sofía la que salía al paso de los comentarios en Espejo público e, indignada, estallaba porque se cuestione a su madre, "una persona enferma y mayor" que, como desveló, "está en tratamiento por una depresión" a raíz de las durísimas declaraciones de su hijo en televisión.

La Dj no se olvidaba de su hermano y le lanzaba un dardo al asegurar que "tiene la misma cara de ángel que tenía mi padre". Una demoledora comparación en la que muchos han visto una comparativa entre el domador, que maltrató a su mujer durante años, y su hijo.

Bárbara Rey asegura que le han ofrecido mucho dinero por hablar de su hijo

Una frase de Sofía que está dando mucho que hablar y a la que ya reaccionó Bárbara Rey: "Bueno, lo normal es que los hijos se les parezca a los padres la cara. Ángel hijo desde que nació se ha parecido siempre mucho a su padre en la cara, ¿no? No es ninguna novedad, o sea que ya está", justificó a su hija.

Sobre su hijo, ni una palabra. "Ni hablo ni voy a hablar de él, no tengo que hablar de verdad. Lo siento que insistáis, pero yo no hablo de él para nada. Hay mucha gente que dice que esto es un negocio y tal, pues se van a quedar con las ganas", afirmó rotunda, revelando que aunque le han ofrecido "mucho dinero para hablar" de Ángel, es algo que tiene claro que no va a hacer. "No, aunque no tuviera ni para comer. No".