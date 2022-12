Isabel Rábago destripa las condiciones de Jorge Pérez para volver a televisión

La amiga y compañera del exguardia civil ha estado cenando con él y ha llegado a su programa cargada de novedades y exclusivas que cambian radicalmente el panorama en la parrilla de Mediaset

Jorge Pérez ha cambiado de look para empezar el año con nueva cara y nuevo talante y así lo confirmó su amiga y compañera Isabel Rábago desvelando en El Programa de Ana Rosa cómo se encuentran el guardia civil y su mujer después de haber estado cenando con ambos y haber compartido impresiones de todo lo sucedido con Alba Carrillo.

La colaboradora explicó que estuvo "hace dos días" con el matrimonio y contó en exclusiva cómo estaban: "Yo los vi unidos, compenetrados, lo que es el tema personal y de pareja ya lo tienen superado". Luego, ante las preguntas de sus compañeros, Rábago reiteró: "Yo los vi bien".

Jorge Pérez cambia de aspecto físico y de talante para comenzar el nuevo año

Además, la periodista destacó el aspecto físico del modelo y su ánimo tras todo lo sucedido: "Apareció Jorge sin barba, parece que está mucho más delgado, estaba comiendo y ambos son capaces de mantener una conversación normal". Claro que también soltó el bombazo: "Ya pasó el tsunami, Jorge me manifestó su intención de volver a trabajar sin ninguna duda, siempre que la productora y los programas estén de acuerdo"



Eso sí, el exguardia civil querría regresar a televisión con una serie de condiciones: "Volver a trabajar no implica hablar, él hablará de cómo se siente o de lo que le dé la real gana, pero hay ciertos temas que los tiene prohibidos... tú le puedes preguntar y el puede no contestar".